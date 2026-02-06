リカちゃんのON/OFF展製作委員会は、『リカちゃんのON/OFF展』を2026年2月3日(火)～2月23日(月・祝)大阪・LUCUA osaka(ルクア大阪)にて開催しております。





ときには“理想のわたし”を楽しんでみたり、ときには“現実のわたし”を癒してあげたり。

お洋服やメイクだけでなく、気分まで着せ替える「リカちゃん」の展示を通して、現代社会を生きる誰もが持つ「ON」と「OFF」への“共感”や、等身大な“あるある”を楽しんでいただく展覧会です。





(C) TOMY / リカちゃんのON/OFF展製作委員会

エントランスイメージ





1967年の発売以来、世代を超えて愛され続ける「リカちゃん」。今ではリカちゃんとともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドとして人気を確立し、SNSを中心に「#リカ活(※1)」と呼ばれる大人のリカちゃん遊びが広がっています。本展では、ONとOFFを自由に切り替えながら“わたしらしい時間”を楽しむリカちゃんの姿を通じて、仕事もプライベートも大切にしながら生きる現代のライフスタイルを表現。OFFを楽しむからこそ、ONも頑張れる――そんなポジティブなメッセージを届けます。

また、リカ活を楽しんでいる人気クリエイター「現実を生きるリカちゃん」(@licca_real)とのコラボレーションで、現実味満載のジオラマ展示も見どころです。





※1 リカちゃんのコーディネート、洋服作り、SNSへの写真投稿など、大人のリカちゃんの楽しみ方全般





また、大阪に続き、3月4日(水)～3月31日(火)に東京・LUMINE 0(ルミネゼロ)、4月24日(金)～5月日31(日)に、静岡モディでの開催も決定しました。









■【NEW】展示詳細

〇顔だけで直径1m！Welcome リカちゃん

顔だけで直径1mある、大きな「リカちゃん」が皆さんをお出迎え。

「リカちゃん」の周りには香水や推し活グッズなどのONの小物、カップラーメンや部屋着などのOFFの小物が並びます。





1mサイズでもリカちゃんは可愛すぎます





〇なぜわたしたちはリカちゃんに夢中になるのか？専門家が、骨格・パーソナル診断の視点で分析！

「リカちゃん」誕生から約60年。子供から大人までを魅了し続ける彼女の素顔、輝きの秘密。

その謎を解明すべく、美容・ファッション業界の専門家たちが、骨格・パーソナル診断の視点から「リカちゃん」の魅力を徹底分析。“なぜリカちゃんはかわいいのか”を探るだけでなく、自分自身にも活かせるヒントが満載の学びと発見の詰まった内容になっています。





専門家が本気で真面目にリカちゃんを分析！

同じ顔のリカちゃんでも洋服とスタイリングでこんなに雰囲気が変わります！





〇KISEKAE ON/OFF STYLES

人気クリエイター「現実を生きるリカちゃん」(@licca_real)とのコラボレーション展示では、〈職業編〉〈プライベート編〉〈恋愛編〉の3つのシチュエーションをテーマに、「こんな時あるよね」「これ、まさに私だ…！」と、つい共感してしまう“誰もが覚えのある日常の一瞬”を再現。

小物のディティールまで作り込まれた“現実味満載”のジオラマが数十点。展示はすべて撮影可能で、思わず写真に収めたくなる世界観をお楽しみいただけます。





【職業編：アナウンサーのONとOFF】※関西テレビ放送 谷元星奈アナウンサーとのコラボ企画

今日も元気に、おはようございます！

美容家電たちよ、あとは頼んだ。





【プライベート編：朝からヨガに！】

せっかくの休日、有意義に過ごさないと

身体が寝ろって言ってるんだもん。





【恋愛編：カフェデート】

メイクもコーデも、はい、最強

好きな人の前では、最強の状態で会いたいんだもん。





■現実を生きるリカちゃん(@licca_real)

現代を生きる大人の日常や感情をリアルに描くクリエイター。仕事や恋愛、SNSとの付き合い方など、誰もが抱える“現実”をリカちゃんに投影して発信。そのユーモアと観察力のある投稿が話題を呼び、幅広い層から共感を集め、支持を得ている。

(Instagram116万フォロワー、YouTube登録者数80万人)





現実を生きるリカちゃん





〇リカ活STUDIO

「#リカ活(※1)」を楽しめる、“リカちゃんサイズ”のフォトスポットも充実。

自分だけの「リカちゃん」を撮影してSNSのアイコンにしたり投稿したりして楽しめる、来場記念にぴったりな体験コーナーです。また、大阪会場限定はリカちゃんのパパ「ピエール」と漫才をしている風のフォトスポットも登場します。

ご自分の「リカちゃん」と一緒にご来場いただけるとより一層楽しめます。「リカちゃん」をお持ちでない方には貸出「リカちゃん」もご用意しております。

※他のお人形やぬいぐるみと一緒にご撮影いただくのも大歓迎です！





ごろごろアートPHOTO

ご当地顔はめPHOTO





■【NEW】展覧会オリジナルグッズ

本展覧会オリジナルグッズは100種類以上！

メインビジュアルのグッズはもちろん、ON/OFFシチュエーションで撮り下ろした6種類の「リカちゃん」、「リカちゃん」とおそろいのコーディネートができるアパレル商品も登場します。展覧会限定ショッパーもぜひゲットしてください。数量限定販売のグッズもあるのでお早めに！









100種以上のオリジナルグッズ！





■展覧会オリジナルのリカちゃんを発売

本展のコンセプトにあわせて製作されたオリジナルの「リカちゃんのON/OFF展 リカちゃん」を、数量限定で販売します。





商品内容

・リカちゃん(ネオリカボディ)ONコーデ・ショーツ・イヤリング着用 1体

・ONコーデ(ブラウス、パンツ、スカーフ、くつ、トートバッグ)

・OFFコーデ(スウェット上下、Tシャツ、ソックス、フェイスパック)

・スタンド、ハンドパーツ3種





【オリジナルリカちゃん付きチケット】

・大阪：一般 10,600円(税込)

・東京：平日／一般 10,800円(税込)

土日祝／一般 11,000円(税込)





※一般のみ対象

※障がい者割引での販売はございません

※物販会場でも11,000円(税込)で販売する予定です

※各会場規定数に達し次第、販売を終了いたします

※引換は、各会場にてお渡しいたします

※会期中に引換が行われなかった場合、オリジナルリカちゃんとの交換、発送はできかねます





「リカちゃんのON/OFF展」リカちゃん





■【NEW】来場者特典 ステッカープレゼント

ベスポジでリラックスしながら在宅ワークする「リカちゃん」ステッカーをご来場いただいた方全員にプレゼント！





ベスポジでリラックスしながら在宅ワークする「リカちゃん」ステッカー





■開催概要

催事名称 ：リカちゃんのON/OFF展

会期 ：大阪／2026年2月3日(火)～2月23日(月・祝)

東京／2026年3月4日(水)～3月31日(火)

開館時間 ：大阪／10:30～20:30

東京／11:00～20:00

※最終日は17:00まで

※最終入場は、各閉場の30分前まで

休館日 ：会期中無休

会場 ：大阪／LUCUA osaka LUCUA 9F LUCUAホール

東京／LUMINE 0 NEWoMan新宿店 5F

主催 ：リカちゃんのON/OFF展製作委員会

特別協力 ：株式会社タカラトミー

一般発売日：2025年12月1日(月)より大阪、東京ともに発売中





【チケット料金】

・大阪：一般(高校生以上)1,800円、小中学生1,300円、

ON/OFFリカちゃん付き10,600円

・東京：平日／一般(高校生以上)2,000円、小中学生1,500円、

ON/OFFリカちゃん付き10,800円

土日祝／一般(高校生以上)2,200円、小中学生1,700円、

ON/OFFリカちゃん付き11,000円





※未就学児入場無料

※各会場での当日券の販売はございません。事前にアソビュー！でご購入ください

※障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方(介助者1名を含む)は通常料金の半額(要証明)、事前にアソビュー！にてご購入ください。会場入口にてお手帳提示。提示のない場合は、定価料金となります

※混雑時には展示室内の状況により、入場をお待ちいただく場合や入場整理券を配布する場合がございます

※入場チケットは1枚につき1名様1回限り有効です

※2025年12月1日(月)10:00～ 各会場開催最終日の17:00まで販売





【販売先】

アソビュー！限定販売

・大阪 https://evt.asoview.com/licca-osaka

・東京 https://evt.asoview.com/licca-tokyo





【お問合せ】

「リカちゃんのON/OFF展」事務局 onoff-info@tenrankai.site





展覧会公式サイト ： https://www.ktv.jp/event/onoff/

展覧会公式Instagram： リカちゃんのON/OFF展(@onoff_licca_exhibition)





■リカちゃんについて(発売元：株式会社タカラトミー)

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。





【公式サイト】

https://licca.takaratomy.co.jp/





【公式SNS @bonjour_licca】

X ： https://x.com/bonjour_licca

Instagram： https://www.instagram.com/bonjour_licca





【公式YouTubeチャンネル】

「リカちゃん公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@Licca-chan_official









■【NEW】東京 ルミネ新宿との連動企画

2026年3月4日(水)～3月31日(火)にルミネゼロ(ニュウマン新宿 5F９で開催される「リカちゃんのON/OFF展」に合わせ、2月20日(金)～3月31日(火)の期間、ルミネ新宿と着せ替え人形「リカちゃん」による大型コラボレーションを初開催。

本展のコンセプトを企画に反映し特別に製作された、ルミネ新宿の人気12ショップの春の新作コーディネートを着用した「ルミネ新宿オリジナルリカちゃん」や、ルミネコンシェルジュの制服を着た「ルミネコンシェルジュリカちゃん」が、館内装飾やリーフレットなどに登場します。

本展のコンセプトを企画に反映し特別に製作された、ルミネ新宿館内12ショップとのコラボ「リカちゃん」が、館内装飾やリーフレットなどに登場します。

さらに期間中は、展覧会の入場画面とルミネ新宿 ルミネ1・ルミネ2のレストラン・カフェショップのレシートをご提示いただいた方に、先着でキラキラオフィスでばっちりプレゼンをする「リカちゃん」ステッカーをプレゼントするなど、連動施策も実施します。

※ステッカーはなくなり次第終了となります。最新情報はルミネ新宿公式ホームページをご確認ください。





ON/OFF LOOK BOOK

ルミネ新宿オリジナルリカちゃん

キラキラオフィスでばっちりプレゼンをする「リカちゃん」ステッカー





■リカちゃん×ルミネ新宿コラボ企画「LICCA meets LUMINE SHINJUKU」について

期間：2026年2月20日(金)～3月31日(火)

場所：ルミネ新宿 ルミネ1・ルミネ2





コンテンツ：

1. ルミネ新宿館内の人気12ショップのコーディネートを着用した「ルミネ新宿オリジナルリカちゃん」が館内に登場

2. 限定コラボデザインの「ルミネ新宿オリジナルリカちゃん」ステッカープレゼント企画

3. 抽選で「リカちゃん」の限定スペシャルアイテムやファッション・コスメアイテムなどが当たるプレゼントキャンペーン

4. 『リカちゃんのON/OFF展』入場画面をレストラン・カフェショップで提示すると限定ステッカープレゼント！

5. お買い物金額に応じてもらえる「ルミネコンシェルジュリカちゃん」デザインのショッピングチケット企画





詳しくはこちら：

ルミネ新宿公式ホームページ https://www.lumine.ne.jp/shinjuku/

ルミネ新宿公式Instagram https://www.instagram.com/lumine_shinjuku/





一般のお客さまからのお問い合わせ先：

ルミネ・ニュウマン代表電話 Tel. 03-5334-0550









■【NEW】巡回情報

・静岡会場

会期：2026年4月24日(金)～5月31日(日)

会場：静岡モディ





静岡会場のそのほか情報は決まり次第、公式サイト等でお知らせします。