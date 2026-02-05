「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也)が展開するエッセンシャルワークへの正社員転職が得意な転職エージェント『ピタテン』は、2026年2月5日(木)より、『ピタテン』公式LINEアカウントの登録特典として、「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」を無料で提供することをお知らせします。





はじめての転職完全攻略ガイド2026





■「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」について

本ガイドは「はじめての転職で、何から始めればいいかわからない」という方に向け、転職でつまずきやすいポイントを漫画形式でわかりやすく解説したものです。『未経験転職の必勝5ステップ』『履歴書・職務経歴書の書き方』『面接質問これだけ』『内定後に大事なこと』など、実践的なノウハウをまとめています。いつでもどこでもスマートフォンでも読めるため、隙間時間で転職準備が可能です。









■当ガイドの受け取り方

本ガイドは、『ピタテン』公式LINEアカウントに登録いただいた方への特典として提供します。

LINE登録後、案内に沿ってガイドをダウンロードいただけます。

『ピタテン』公式LINE登録はこちらから

【 https://liff.line.me/2005474941-ywg2AG6z?sl=d0c02ff664&utm_campaign_pr_260121&utm_content_digitalbook_no1 】









■オウンドメディア「転職！ヒントBOX」について ＜ https://www.pitaten.jp/useful ＞

「転職！ヒントBOX」は、求職者の皆様がより良いキャリア選択を行えるよう、転職に役立つノウハウや業界動向、履歴書の書き方や面接対策など、実践的な情報をわかりやすく提供することを目的としています。記事は人材紹介サービス『ピタテン』の知見を活かし、専門性と信頼性を重視して執筆されています。今後も定期的にコンテンツを更新し、転職を考えるすべての方にとって「ヒント」となる情報を発信してまいります。





転職！ヒントBOX





■人材紹介サービス『ピタテン』について ＜ https://www.pitaten.jp/ ＞

『ピタテン』は、未経験の方でもチャレンジしやすい求人を厳選し、内定までの間、キャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートするなど、量より質にこだわった丁寧なサポート体制が特徴です。また、総合人材サービスを提供するパーソルグループが持つノウハウを活かし、人材不足が深刻化するエッセンシャルワーク領域における人材紹介という形で、求職者のみならず人材確保に悩む企業に対しても最適なソリューションを提供します。





サービス紹介TikTok動画： https://www.tiktok.com/@persol_innovation/video/7465650176280104199





ピタテン





■パーソルイノベーション株式会社について ＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link(ヒトリンク)』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY(テックプレイ)』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp(リスキリング キャンプ)』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful(ロッツフル)』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。