### 横浜で話題を呼んだ“屋外こたつ”の非日常体験フェス「こたつ屋台フェス 2026」。横浜での初開催時は、地上波テレビにも取り上げられた「こたつ屋台フェス」が待望の復活！「屋外でこたつに入って食事を楽しむ」という非日常体験イベントが、なんと関東4都市にてツアー開催！関東4都市を巡る本ツアーの皮切りとなる**宇都宮会場**（バンバ市民広場）、そして続く**千葉会場**（千葉市中央公園）には、各地から選りすぐりの屋台グルメと、会場を盛り上げる多彩なパフォーマーが集結します。会場には日本最大級となる約40台のこたつが並び、来場者はこたつに入りながら、出来たての温かい料理を楽しむことができます。屋外でありながら、まるで家のこたつにいるような心地よさと、フェスならではの高揚感が同時に味わえる、他にはない空間です。さらに、会場内では大道芸やパフォーマンスなど、食事の合間に楽しめるステージ・パフォーマンスが随時展開され、子どもから大人まで一日中楽しめる構成となっています。「食べる」「くつろぐ」「観る」が自然に交わる、冬ならではの体験型フードフェス。ここから始まる **こたつ屋台フェス 2026** の世界観を、まずは宇都宮・千葉の両会場でお楽しみください。

### 開催概要**■ 名称**こたつ屋台フェス 2026**■ 宇都宮会場**：バンバ市民広場（栃木県宇都宮市馬場通り4-1-1）2026年2月6日（金）15:30～19:30（プレオープン）2026年2月7日（土）11:00～19:302026年2月8日（日）11:00～18:30**■ 千葉会場**：千葉市中央公園（千葉市中央区中央1-12-12）2026年2月20日（金）16:00～20:00（プレオープン）2026年2月21日（土）11:00～20:002026年2月22日（日）11:00～20:002026年2月23日（月祝）11:00～19:30**■ 藤沢会場**：藤沢駅前サンパール広場（藤沢市藤沢）2026年2月27日（金）16:00～21:00（プレオープン）2026年2月28日（土）11:00～21:002026年3月1日（日）11:00～20:30**■ 町田会場**：町田シバヒロ（東京都町田市中町1-20-23）2026年3月14日（土）11:00～19:002026年3月15日（日）11:00～19:00**■ 入場料**入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※荒天の場合、中止することがございます。中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式LINE宇都宮会場：https://lin.ee/w7z5etw千葉会場：https://lin.ee/uJv9LId藤沢会場：https://lin.ee/ZR1w6p5町田会場：https://lin.ee/1U6oXFT

### 店舗一覧・出演アーティスト一覧■ 宇都宮会場

**パンさんの店**麻辣おでん/700円麻辣湯ベースのスープでおでんの具材を煮込みました。

**おさつ本舗**厚切りタン串/700円独特な歯ごたえのある食感が大人気！厚切りにしたタンステーキを1本の串に刺し、瀬戸内の旨塩と国産胡椒で味付けして焼き上げています。他にはないジャンボ串でボリューム感があり、贅沢な逸品です。お酒のお供に！

**博多もつ鍋石かわ**もつ鍋/800円博多生まれのお母さんの味。醤油味噌の濃厚な出汁にぷりぷりの牛モツを煮込んだ旨みたっぷりのもつ鍋です。

**宇都宮会場の出店者リストはこちら**おさつ本舗ヤミツキタイガーamuseplazaGOLD KEBABOKEIBREWERY彩のライフcrepe melemasmasペッカリービール秋田のんめぇ食堂 まんまけぇDSK札幌文寿大阪文寿パンさんの店food truck 81日本酒飲み比べおでん×味噌ポテト博多もつ鍋石かわ

■ 千葉会場

**こやま商店**博多明太子とろろ鍋/800円全国の鍋フェスで大人気の博多明太子とろろ鍋が千葉県で初出店！是非ご賞味あれ！ふわふわとろろにピリッと明太子！丁寧にとった出汁が味を引き立てます！

**Craft Beer BAR**クラフトビール/950円茨城県つくば市にてクラフトビール専門店を営業中！全国の美味しいクラフトビールを提供！

**SUR DE WAVE**サッカーボールを華麗に操る“フリースタイルフットボール”を披露します。サッカーとは違う新しいエンターテインメント！

出店店舗一覧・出演アーティストやステージプログラムにつきましては、下記公式LINEにて今後掲載予定です。

**千葉会場の出店者リストはこちら（2/1時点）**パンさんの店JAPON KEBABCraft Beer BARこやま商店芋屋BUN=BUKU101美食日本酒飲み比べ台湾屋台おでん×味噌ポテト**千葉会場のパフォーマーリストはこちら（2/1時点）**SUR DE WAVENARUJuggling Drummer GAKUヒラクペン回しパフォーマー Kayひとみ＆FriendskomatanJuggler MAKi.おろしぽんづ

### その他企画

◾️日本酒飲み比べこたつといえば日本酒、日本酒飲み比べ企画を実施いたします！🍶もちろん、日本酒以外の飲み物もありますので、安心してくださいね。

◾️足湯ほっと一息つけるコンテンツは「こたつ」だけじゃありません！なんと会場に足湯が登場！ぜひ身体を温めてください！※定期的に塩素消毒をいたします。◾️LINEお友だち追加当日会場では、クーポンが**必ず**当たる**無料くじ引き**ができます！ →公式LINE登録で無料くじ引きができます。

