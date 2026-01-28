スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、自社ECサイト「ラスタバナナダイレクト」にて、高い安全性と長寿命が特徴の「リン酸鉄リチウムイオン電池採用・モバイルバッテリー」を1月28日より発売開始しました。

製品概要

繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。一般的なリチウムイオン電池に比べ高温に対して安定している、安全性の高い電池です。サイクル寿命が1,000回以上で長寿命です。※内蔵電池の残量が100%～0%になるまでの使用を1000回繰り返した後も、初期容量の80%以上を維持することができます。

10,000mAh

10,000mAh

5,000mAh

5,000mAh

ネットショップ販売ページ

販売チャネル

販売チャネル

全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど

フォローして最新情報をチェック

会社概要

商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/

お問合せ

■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。