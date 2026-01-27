こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
青山学院大学とJTB、包括連携協定を締結 〜産学連携でグローバル人材育成や持続可能な社会モデルの構築を目指す〜
青山学院大学（本部所在地：東京都渋谷区、学長：稲積 宏誠）と株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎）は、社会の発展、人材育成、学術研究に寄与することを目的として2026年1月27日に包括連携協定を締結した。同協定により、両者の強みを生かしたグローバル人材育成や教育プログラムの開発、地域活性化を通じた産学連携などによる新たな価値創出を目指し、持続可能な社会モデルの構築に取り組む。
1.目的
同協定により青山学院大学とJTBは、包括連携のもとで相互に協力し、お互いが持つ物的、人的、知的資源を有効に活用しながら、社会発展、経済振興、人材育成、および学術研究に寄与する。
2.連携内容
（１）教育、研究、文化の発展・向上に関する相互支援に関すること
（２）グローバル人材育成を中心とした人材育成に関すること
（３）両者双方が保有する知見を活用した教育プログラムの開発と普及に関すること
（４）相互の人的交流に関すること
（５）地域の活性化、課題解決に関すること
（６）その他、本協定の目的を達成するために両者が合意した事項に関すること
3.今後の展開
（1）両者の知見とリソースを融合した既存プログラムの高度化と新たな体験機会を創出する
（2）両者のネットワークと地域資源を融合し、地域や業界課題の解決に向けた取り組みを推進する
（3）学生と企業人の協働ワークショップ等の取組を通じて、将来次世代の人材育成を加速する
両者は、教育プログラムの開発・普及、地域課題解決に向けた産官学連携、人材交流の強化を進める。ツーリズム・教育・地域をつなぐ新たなソリューションを創出し社会に還元する。
■報道関係の方からのお問合せ先
・JTB広報室
TEL：03-5796-5833（東京） 06-7222-0222（大阪）
・青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL： 03-3409-8159
取材申し込みフォーム：https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
■ 学校関係者からのお問い合わせ先
JTB法人サービスサイト お問い合わせフォーム
https://www.jtbbwt.com/education/contact
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同協定により青山学院大学とJTBは、包括連携のもとで相互に協力し、お互いが持つ物的、人的、知的資源を有効に活用しながら、社会発展、経済振興、人材育成、および学術研究に寄与する。
2.連携内容
（１）教育、研究、文化の発展・向上に関する相互支援に関すること
（２）グローバル人材育成を中心とした人材育成に関すること
（３）両者双方が保有する知見を活用した教育プログラムの開発と普及に関すること
（４）相互の人的交流に関すること
（５）地域の活性化、課題解決に関すること
（６）その他、本協定の目的を達成するために両者が合意した事項に関すること
3.今後の展開
（1）両者の知見とリソースを融合した既存プログラムの高度化と新たな体験機会を創出する
（2）両者のネットワークと地域資源を融合し、地域や業界課題の解決に向けた取り組みを推進する
（3）学生と企業人の協働ワークショップ等の取組を通じて、将来次世代の人材育成を加速する
両者は、教育プログラムの開発・普及、地域課題解決に向けた産官学連携、人材交流の強化を進める。ツーリズム・教育・地域をつなぐ新たなソリューションを創出し社会に還元する。
■報道関係の方からのお問合せ先
・JTB広報室
TEL：03-5796-5833（東京） 06-7222-0222（大阪）
・青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL： 03-3409-8159
取材申し込みフォーム：https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
■ 学校関係者からのお問い合わせ先
JTB法人サービスサイト お問い合わせフォーム
https://www.jtbbwt.com/education/contact
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/