世界経済フォーラム年次総会2026：サウジアラビア王国、世界貿易の進化に伴い「コネクター・エコノミー」に

スイス・ダボス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ダボスで開催中の「世界経済フォーラム（WEF）年次総会」において、サウジアラビア王国の商業投資大臣マージド・アル・カサビー閣下は、グローバルサプライチェーンの変化が進む中、サウジアラビアはその恩恵を受ける立場にあると述べました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260123192244/ja/

Amid shifting global trade dynamics, Saudi Arabia underscores its role as a stable connector economy linking markets across regions (Photo: AETOSWire)

マージド・ アル・カサビー閣下の「Many Shapes of Trade（多角化する貿易のかたち）」のセッションでのコメント

「今日の貿易は、これまでの公正な貿易から、管理され、ルールに基づいた貿易モデルへと確実に移行しています。サウジアラビアは、戦略的な立地と豊富な資源を有しており、ブリッジ・エコノミーになる可能性があります。アフリカ、ヨーロッパ、アジアをつなぐコネクター・エコノミーとなり、物流のハブとなることもできます。」

観光大臣のアハマド・アル・ハティーブ閣下の「The New Geography of Travel: Elevating Destinations, Expanding Opportunity（旅行の新しい地理：目的地の向上と機会の拡大）」のセッションでのコメント

「国連観光機関によると、2030年までに観光客数が20億人に達し、現在より約5億人増えると予測されています。これは非常に大きな数字であり、サウジアラビアにとって--ホテル経営者、投資家、テクノロジー企業にとっても--大きな励みとなっています。観光産業には、驚くべき可能性が広がっています。」

財務大臣のムハンマド・ビン・アブドゥッラー・アール・ジャドアーン閣下のコメント

「私たち政策立案者の役割は、企業に予測可能な環境を提供することです。そのために、経済のレジリエンス（強靭性）を高め、民間セクターが必要とする自信を持てるよう取り組んでいます。」

通信・情報技術大臣のアッブドラー・ビン・アーメル・アル＝スワーハ閣下の「Converging Technologies to Win（勝つための技術の結集）」のセッションでのコメント

「AI分野で、サウジアラビアは『エネルギーの壁』と『メモリーの壁』に取り組んでいます。インテリジェンス・エイジ（知性の時代）においては、AIを加速させるだけではなく、AIを採用できるパートナーが必要です。サウジアラビアこそが、その最適なパートナーとして存在しています。」

産業・鉱物資源大臣のバンダル・イブラヒム・アルホラエフ閣下の「A Collective Voice on the Future of Minerals: Aligning Policy, Investment and Supply（鉱物の未来に関する集団的な声：政策・投資・供給の調整）」のセッションでのコメント

「サウジアラビアは、国際協力のための多国間主義のアプローチを採用し、対話と連携を可能にするプラットフォームを構築しています。『フューチャー・ミネラルズ・フォーラム』は、その最前線に立ち、今や政府、産業界、金融、アカデミア、テクノロジーリーダーを結集するグローバルなプラットフォームとなっています。」

経済・計画大臣のファイサル・ビン・ファディル・アル・イブラヒム閣下の「Redefining Economic Partnerships: From Dialogue to Delivery（経済パートナーシップの再定義：対話から実現へ）」セッションにおけるコメント

「すべての国が自国の経済的な潜在性を引き出しつつ、対話の窓口を開いたままにできる世界があると信じています。私たちが未来を設計する上で、これほど白紙のキャンバスや大きな可能性が広がっている時代は、かつてありませんでした。」

また、Saudi HoldCoとGoldenPoint Globalによる戦略的パートナーシップである「グローバル・イノベーション・プラットフォーム」は、サウジー米国イノベーション・パートナーシップを発足させました。このプラットフォームは、ライフサイエンス、AI、先端製造分野における二国間協力を加速させることを目的とした、国家レベルの取り組みです。リヤドとオースティンという2つの都市を拠点とし、世界で最も活気あるイノベーション・エコシステム同士を結びつけています。

さらに、Amplifai Healthが、WEFのAI Global Allianceが主催するMINDSプログラムの第2期の受賞者として発表されました。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260123192244/ja/

Contacts

本件問い合わせ先：

Danah Alhumaid

dalhumaid@mep.gov.sa

Source: Saudi Ministry of Economy and Planning





