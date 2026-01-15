¡Ú½Õ¤Î¿·À¸³è¤Ë¡Û½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤¹¤°¡ÖÁÛ¤¤¡×¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ª1/15¤«¤é¡Öcucan¡×¤Ë¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤Î¥«¥¿¥Á¡Öe¥®¥Õ¥È¡×¤¬Æ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼À¥ Åµµ×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ¾±ÄEC¥·¥ç¥Ã¥×¡Öcucan(¥¯ー¥«¥ó)¡×¤Ï¡¢¿·À¸³è¤ä°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ£¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¡Öe¥®¥Õ¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëe¥®¥Õ¥È
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢EC¥·¥ç¥Ã¥×cucan(¥¯ー¥«¥ó)¡Û
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.cucannetshop.jp/
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§ https://www.cucannetshop.jp/f/e-gift
¤ª°ú±Û¤·¡¢¿·ÃÛ½Ë¤¤¡¢¤´·ëº§¡£¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò½Ë¤¦¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤àÊë¤é¤·¡×¡£
e¥®¥Õ¥È¤È¤Ï½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢SNS¤ä¥áー¥ë¤Çº£¤¹¤°ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î¿·À¸³è¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ£¤ì¤ëAnyGift¤ò³èÍÑ¤·¤¿e¥®¥Õ¥È¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥®¥Õ¥È¡×¤ò¥¯ー¥«¥ó¤Ï¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ£¤ì¤ë
e¥®¥Õ¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ£¤ì¤ë¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ£¤ì¤ë¡×¡ÖSNS¤ä¥áー¥ë¤Çº£¤¹¤°Â£¤ì¤ë¡×¡ÖÁÛ¤¤¤â°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤·Ú¤ËÂ£¤ì¤Þ¤¹¡£
Â£¤êÊý
Â£¤ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ê¤ÉÆ¿Ì¾¤ÇÂ£¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼õ¼èÊý
¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤âSNS¤ä¥áー¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹Ìµ¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤ÆÂ£¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â°ì½ï¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úcucan(¥¯ー¥«¥ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ï·ÊÞ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥áー¥«ーSUMINOE GROUP ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤ÎÄ¾±ÄEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯´Ö5Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤ò¥¯ー¥«¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤ª²È¤òÀ°¤¨¤Æ²ÈÂ²¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://www.cucannetshop.jp/
Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/cucanstaff/
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/cucanstaff
note¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://note.com/cucan
¡Úcucan(¥¯ー¥«¥ó)±¿±Ä²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½»¹¾¿¥Êª³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ð´´»ö¶È¤òÃ´¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SUMINOE GROUP¤Ï¡¢ÁÏ¶È140Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñ»º½é¤È¤Ê¤ë¥¿¥Õ¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥ë¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇ¯¡¹¡¢ÀÚ¼Â¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢¡ÖKKR+A¡×(·ò¹¯¡¦´Ä¶¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ü¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§²÷Å¬¤µ)¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë±Ô°ÕÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ïº£¸å¤âÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©550-0013¡¡Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2ÃúÌÜ4ÈÖ2¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1998Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 3²¯±ß(2024Ç¯5·î31Æü »þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼À¥ Åµµ×
±Ä¶ÈÉÊÌÜ¡¡¡§ ¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¦¥«ー¥Æ¥óÅù ³Æ¼ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://suminoe.jp/