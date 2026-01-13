BiLight、CES2026で大成功！柔軟ペロブスカイト太陽光が世界を驚かせ、多分野パートナーとエネルギー革新の時代を開く

ラスベガス, 2026年1月10日 /PRNewswire/ -- 4日間にわたる2026年国際消費電子機器展（CES 2026）が米国ラスベガスで閉幕した。初出展の柔軟ペロブスカイト太陽光発電のリーディングカンパニー、光翼創新（BiLight）は、複数の世界初製品と革新的な技術ソリューションを携え、今回の展示会グリーンテック分野の「ダークホース」として頭角を現れた。「エネルギー平権」のブランドビジョンを掲げ、柔軟太陽光技術のグローバルなシナリオ展開を積極的に推進するとともに、技術革新に基づく中核的競争力を鮮やかに発揮した。



BiLight、CES 2026 に 3 種類の破壊的製品を発表～住宅・商業・アウトドアエネルギー生態系を転換



本届CESのテーマは「AIの物理的限界を定義する」で、グリーンエネルギーとAIの深度融合が核心トレンドとなった。BiLightはラスベガス国際コンベンションセンターに3大シリーズのコア製品を出展し、伝統的太陽光製品の「重厚、硬質、用途単一」という固有の認識を一掃した。其中でも世界初の巻き取り式柔軟ペロブスカイトソーラーカーテンが最も注目を集め、日除け、断熱、発電の多重機能を兼ね備え、家庭用・オフィス機器に直接電力供給が可能となり、「PV＋空間」の応用エコシステムを再構築した。此外、ハンドヘルド型巻き取り式太陽光製品はポータビリティと高効率な補電性能で、アウトドアシーンの太陽光応用分野で人気を博した。リチウム電池レスペロブスカイト電子卓上札はオフィスシーンのイノベーションベンチマークとなり--弱光発電技術を最適化することで、通常の室内照明環境下でも安定的に電力供給し、低消費電力の電子ペーパーディスプレイとBluetoothリフレッシュ機能を組み合わせ、「無感化充電・永久使用」を実現した。伝統的紙製卓上札の資源浪費問題を解決すると同時に、リチウム電池機器の環境負荷痛点を回避し、多くのオフィス機器メーカーや購入者の相談を引き寄せた。

展示会期間中、BiLightの技術力は異業種協力のブームを引き起こした。エネルギー貯蔵分野のトップ企業は会場でBiLightと深い意見交換を行い、「柔軟太陽光＋ポータブルエネルギー貯蔵」のシナリオを中心に共同開発を協議し、技術融合を通じてアウトドア機器のバッテリー持続時間の不安を解決する計画だ。自動車分野では、業界代表のSHMが巻き取り式ソーラースカイルーフ、車載カーテン型太陽光などの応用に注目し、技術適合と製品実現に関する詳細な協議を行い、自動車エネルギー续航のアップグレードに新たな道を開いた。AIハードウェア企業のBleeqUpや衛星機器メーカーも接触を持ち、柔軟ペロブスカイト技術のスマートターミナル、宇宙エネルギー、IoTトラッキングなどの分野での応用可能性を探索した。

製品展示に加え、TMTPost主催のテーマロードショーでは、BiLight共同創設者のJames Fang氏が企業の戦略構想を詳しく紹介した。同ロードショーでBiLightは3年間の製品ロードマップを発表し、コンシューマーエレクトロニクス、車載エネルギー貯蔵、建築用太陽光、衛星エネルギーの全シナリオカバレッジを段階的に実現し、「PV＋」エコシステムを構築する計画を明らかにした。「エネルギー平権」のビジョンと明確な製品ロードマップは、世界の業界パートナーにBiLightの発展可能性を示し、協力への自信を強固にした。

今後、BiLightは技術開発を中核とした経営を継続し、世界の業界パートナーとの協力を深化させ、柔軟太陽光技術を更多の分野に普及させる。革新的な力で世界のエネルギー応用構造を再編成し、「エネルギー平権」のブランド約束を実行し、グリーンエネルギーを全ての人々に届けることを目指している。

CONTACT: Hugo Ni, hugoni@bilight.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com