「Otocarti LINK」は、必要な声を聞き取りやすくする首かけタイプの軟骨伝導式集音器です。電源を入れるとすぐに集音を開始し、操作は音量調整のみのシンプル設計。最大20時間の長時間使用ができ、仕事中や外出先でも一日を通して使いやすく設計されています。職場、病院、役所の窓口での会話はもちろん、家族との日常のやり取りでも声を捉えやすくし、聞き取りのストレスを軽減します。

発売開始日時：2026年1月14日(水) 正午通常販売価格：29,800円リリース記念価格：26,800円リリース記念価格 販売期間：2026年1月19日(月) 正午まで※表示価格はいずれも消費税込・送料込です。▼販売ページ公式(cheero.shop)：https://cheero.shop/products/che-n-004Amazon：https://amzn.asia/d/hFYe3De楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-n-004/Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-n-004.htmlQoo10：https://www.qoo10.jp/g/1185953286※2026年1月14日(水) 正午に公開予定

■とにかく簡単操作デジタル機器が苦手な方でも迷わず使えるシンプル設計。電源をONにするだけで集音がスタート。あとはボリュームを調整するだけでOK。※Bluetooth機能はありません。

■ハウリングを大幅に抑制集音マイクとイヤホンを離して配置したデザインにより、不快なハウリング（ピーピー音）を抑えます。※イヤホンと集音器を近づけるとハウリングが発生する場合があります。

■声が大きくクリアに聞こえる独自技術独自のイコライジング技術により、周囲の雑音を抑えながら話し声を聞き取りやすく調整。人が多い場所や生活音のある環境でも、必要な声が自然に届くよう配慮しています。

■耳に優しい軟骨伝導イヤホンは耳の穴に差し込まず、耳のくぼみに軽く当てて装着するため、長時間でも痛くならず、蒸れない快適な付け心地です。自分の咀嚼音（食べる音）が気になりにくく、テレビや会話の音も聞き取りやすくなります。

■落とさない・なくさない首かけタイプ首にかけて使うため、歩いても落ちる心配なし。使わない時はイヤホンを外して首にかけたままにでき、使いたい時にすぐ使えます。

■掃除らくらく！いつも清潔イヤホン部が球体で凹凸はなく、耳垢がたまりせん。 汚れても簡単に拭くことができるので、常に清潔に保つことができます。

■IP65相当の防塵・防水性能小雨や家事の最中など水がかかりやすい場面でも使いやすいよう配慮されており、日常のさまざまな場面で扱いやすい仕様となっています。

■充電式でエコ1度の充電で最大20時間ご使用いただけます。繰り返し充電できるので、乾電池交換の手間は不要です。充電端子はUSB-Cです。

■日本メーカーによる品質とサポート本製品は、日本メーカーであるティ・アール・エイ株式会社が企画・品質管理を行っています。また、ご購入後のアフターサービスは国内専用窓口が日本語で対応（電話・メール可）。初めて集音器をご購入する方も安心してお買い求めいただけます。

「Otocarti」のイヤホン部（軟骨伝導振動子）は、株式会社CCHサウンドの特許技術を使用しています。

【製品名】cheero Otocarti LINK 首かけ軟骨伝導式集音器【型番】 CHE-N-004【使用時間】 約 18～20 時間 ※ご使用状況によって異なる場合があります。【充電時間】 約 2.5 時間【充電差込口】 USB-C【防塵防水規格】IP65【寸法】 約 130 × 175 × 20 mm【重量】 約 50 g【イヤホンケーブルの長さ】 約 250 mm【付属品】 集音器本体、充電用ケーブル(USB-A to C)、充電用アダプター、サポートホルダー、イヤーピース、ポーチ、清掃用クロス、取扱説明書 / 保証書(1年間)

「軟骨伝導」は「骨伝導」の一種であるかのように誤解されがちですが、その聞こえのメカニズムや音伝達の性質、特徴は「骨伝導」とは全く異なります。2004年に奈良県立医科大学 理事長・学長の細井裕司先生が発見した軟骨伝導は、これまでに知れ渡っていた空気を震わせて音を伝える「気導」と、骨を震わせて音を伝える「骨導」とは別の経路となる第3の聴覚です。

イヤホン部（軟骨伝導振動子）が耳の軟骨を振動させると、その振動によって外耳道内に音が作られます。その音が鼓膜、中耳を通り蝸牛に達する経路です。音源が外耳道内にできる点で気導と異なり、骨伝導のように骨の振動を必要としない点で骨伝導とは異なります。

「あなたの生活をちょっと便利にするコモノたち」をテーマに、モバイルバッテリーを中心としたスマートフォンアクセサリーを製造・販売しています。「シンプルで扱いやすく、お客様のお財布に優しい良品」をモットーに、日々改善を重ねながら、製品開発に取り組んでおります。公式ECページ：https://cheero.shop/

会社名：ティ・アール・エイ株式会社所在地：〒540-0031 大阪市中央区北浜東6番6号E-mail：info@tra.jpHP：https://tra.jp/