Ì¡²èÈÇ¡ØÅ·´±»òÊ¡¡Ù¤òÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤·¤¿½ñÀÒ¡¿Âè£³´¬¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÜºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤ëÃæ¹ñÂç¿Íµ¤ºî²È¡¦ËÏ¹áÆ¼½¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëSTARember¤¬¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÉñÂæ¤Ï¡¢Å·³¦¡¦¿Í´Ö³¦¡¦µ´³¦¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤«¤éÀ®¤ëÀ¤³¦¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÈô¾º¤·Éð¿À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆóÅÙ¤âÅ·³¦¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÂÀ»ÒÅÂ²¼¡¦¼ÕÎù¡Ê¥·¥¨¡¦¥ê¥§¥ó¡Ë¤ÈÅ·³¦¤Î¿À´±¤¿¤Á¤Ë¤µ¤¨¶²¤ì¤é¤ì¤ëÀä¶µ´²¦¤Î·ì±«Ãµ²Ö¡¦²Ö¾ë¡Ê¥Û¥ï¡¦¥Á¥ç¥ó¡Ë¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹800Ç¯±Û¤·¤ÎºÆ²ñ¤È°¦¤òÈþ¤·¤¯Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤µ¯¤³¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢¡Ì¡²è¡ØÅ·´±»òÊ¡¡ÙÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè3´¬¡¦Äê²Á¡§3,850±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê3,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë¡¦À£Ë¡¡§½ñÀÒ¡áB5ÊÑ·Á
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¢¨ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤â¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ü¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÌ¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè3´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Ûhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3203330/¡ü¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Ì¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè3´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Ûhttps://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=9784789737340
¢£¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ
Ì¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè3´¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡¡¡Ú¼ÕÎù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¡ÛÄê²Á¡§5,940±ß¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯3,500±ß¡ÜÀÇ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à1,900±ß¡ÜÀÇ¡ËÌ¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè3´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¡¿¼ÕÎù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3203332/
¢£´û´©¾ðÊó
¡üSony Music ShopÌ¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè1´¬¡Ú¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¡Ûhttps://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?&cd=SSZX000065793¡ü¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÌ¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè1´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Ûhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2378577/Ì¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè2´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Ûhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2906206/¡ü¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Ì¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè1´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¡¿¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=6U1GncP71U7Ì¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ Âè2´¬¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¡¿¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=8hJOfbvvJbO
¢£Ì¡²è¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×¡Ê»æ½ñÀÒ¡Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡õÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/tgcf_comicÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://asiall.jp/s/lineup/page/tgcf_comic