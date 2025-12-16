ディスプレイ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月08に「ディスプレイ 市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ディスプレイ に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ディスプレイ市場の概要
ディスプレイ市場に関する当社の調査レポートによると、ディスプレイ 市場規模は 2035 年に約 3720億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ディスプレイ 市場規模は約 1955億米ドルとなっています。ディスプレイ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ディスプレイ市場シェアの拡大は、政府主導の製造業へのインセンティブと貿易促進策によるものです。重要な傾向として、複数の国が政策を財政支援へと転換し、国内のディスプレイ製造業に多くの機会をもたらしていることが挙げられます。さらに、米国国際貿易局（ITA）は「フラットパネルディスプレイ製造装置」専用の貿易分類とデータツールを整備しており、ベンダーは輸出市場への参入を容易にしています。したがって、主要経済国における政府支援は、予測期間中の市場拡大を後押しすると考えられます。
ディスプレイ に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/displays-market/107904
ディスプレイ市場調査では、BOE、サムスン、LGディスプレイといった大手パネルメーカーによる生産能力の拡大と垂直統合により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これらの主要企業の2024年度および2025年度の年次報告書を分析したところ、ディスプレイ製品ラインへの重点化が継続的に進んでいることが示唆されています。さらに、研究開発の拡大と大規模な特許出願も市場の成長を後押ししています。
しかし、バリューチェーンの集中、複数年にわたる歩留まり向上、高額な先行投資といった、中小メーカーの市場参入を阻む主要な要因が、今後数年間のディスプレイ市場の成長を抑制すると予想されます。
ディスプレイ 市場セグメンテーションの傾向分析
ディスプレイ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ディスプレイ の市場調査は、最終用途別、コアコンポーネントタイプ別、製品アーキテクチャ別、ディスプレイ技術別と地域別に分割されています。
ディスプレイ 市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-107904
最終用途産業別に基づいて、市場は自動車用ディスプレイ、民生用電子機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン）、AR/VRとウェアラブルディスプレイ、産業用およびプロフェッショナル用モニター、公共およびデジタルサイネージに分割されています。自動車用ディスプレイは世界市場シェアの28%を占め、このセグメントを支配すると予測されています。NCAP安全評価の上昇とEV採用の増加は、ディスプレイの需要を拡大しています。例えば、ユーロNCAP規制では、高い安全評価を確保し、市場採用率を押し上げるために、見やすいドライバーディスプレイの開発が重視されました。自動運転車やハイブリッド車は、ADAS機能を提供する高度なディスプレイシステムと大きく統合されています。EV採用の増加は、世界的な文脈で関連市場の成長を後押しすると予想されます。
