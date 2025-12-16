¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëSUV¸þ¤±¥¿¥¤¥ä¡ÖALENZA LX200¡×¤òÈ¯Çä
¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤ò½¾ÍèÉÊÂÐÈæ16¡óÄã¸º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁö¹Ô¤ò¼Â¸½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢SUV¸þ¤±¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¡ÖALENZA LX200¡Ê¥¢¥ì¥ó¥¶ ¥¨¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ë¥Ò¥ã¥¯¡Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖALENZA LX200¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀß·×´ðÈ×µ»½Ñ¡ÖENLITEN¡×¢¨1¤Ë¤è¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²÷Å¬ÀÇ½¤È±¿Æ°ÀÇ½¡¢´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÃÇ¥È¥Ä¾¦ÉÊ¡×¢¨2¤Ç¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2681/124560/124560_web_1.png
¡Ú¡ÖENLITEN¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖALENZA LX200¡×¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¡Û¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÅºÉÕ¡Û1.¡Á3.¤ò»²¾È
£±¡¥¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
¡¡¹½Â¤¡¦·Á¾õ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¿·¥Ñ¥¿¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¡¦±¿Æ°ÀÇ½¡¦ÀÅ½ÍÀ¤ò¹â¼¡¸µ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÖÀÅ¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁö¤ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖLX-tech ComfortÀß·×¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾ÍèÉÊ¡ÖALENZA LX100¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÁö¹ÔÃæ¤Î¾®¤µ¤Ê¿¶Æ°¤ÎµÛ¼ý¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÏ©ÌÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëºÝ¤ÎÂç¤¤Ê¾×·â¤âµÛ¼ý¤·¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÍÉ¤ì¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤È¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¶Æ°ÆþÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõÏ©¤Ç¤Î¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤ò½¾ÍèÉÊÂÐÈæ16¡óÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç·¿¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼ÖÎ¾¤Ë¤â¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥±«Å·»þ¤â¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ÎÄó¶¡
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¢¨3¤È¥¦¥§¥Ã¥È¸þ¾åºÞ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖLX Aqua Tech¥´¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢±«¤ÎÆü¤Î±¿Å¾»þ¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¦¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¡¼¥À©Æ°µ÷Î¥¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊÂÐÈæ15%Ã»½Ì¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¤ÏÁ´¥µ¥¤¥ºa¥°¥ì¡¼¥É¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡¥´¥à¤ÎÇÛ¹çµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢·ÚÎÌ²½¤ÈÀÜÃÏ·Á¾õ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢Å¾¤¬¤êÄñ¹³¤Ï½¾ÍèÉÊÂÐÈæ18¡óÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¡¢ISCC PLUSÇ§¾Ú¢¨4¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¢¨5¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÀ¸»ñ¸»¤äºÆÀ¸²ÄÇ½»ñ¸»¤ò¸¶ºàÎÁ¤Î°ìÉô¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥SUV¤ÎÂ¸µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥µ¥¤¥É¤ÎÊ¸»ú¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤è¤ê¹õ¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤ëÈùºÙ²Ã¹©µ»½Ñ¡ÖLUXBLACK¡×¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖALENZA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¡ÖALENZA LX200¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tire.bridgestone.co.jp/alenza/lx200/
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡ÖÃÇ¥È¥Ä¾¦ÉÊ¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖALENZA¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¢¨6¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖEase ¤è¤ê°Â¿´¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¡¢¡ÖEmotion ¿´Æ°¤«¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡¾¦ÉÊÀß·×´ðÈ×µ»½Ñ¡ÖENLITEN¡×¡Ê¥¨¥ó¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø·Ò¤¬¤ë´Ä¶ÀÇ½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ì¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×µá¡Ê¥Ë¡¼¥º¡Ë¡¢ÀøºßÅª¤ÊÍ×µá¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ä¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤¬»Ô¾ì¡¦¤ªµÒÍÍ¤¬ÁÛÁü¤â¤·¤¨¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀÇ½¡Ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡Ë¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦ÉÊÀÇ½¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¡×¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾¦ÉÊÀß·×´ðÈ×µ»½Ñ¡£
¢¨£²¡¡¡ÖÃÇ¥È¥Ä¡×¤È¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥Ã¥ÈÏ©ÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ½¾À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¹â¤á¤ëºàÎÁ
¢¨£´¡¡ISCC¡ÊInternational Sustainability and Carbon Certification¡§»ýÂ³²ÄÇ½À¤ª¤è¤ÓÃºÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÇ§¾Ú¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½»ñ¸»Í³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¤äºÆÀ¸»ñ¸»Í³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÀ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£µ¡¡¸¶ºàÎÁ¤«¤éÀ½ÉÊ¤Ø¤Î²Ã¹©¡¦Î®ÄÌ²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¸¶ºàÎÁ¡ÊÎã¡§¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ê¤ÉºÆÀ¸²ÄÇ½»ñ¸»Í³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¡Ë¤ò¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¸¶ºàÎÁ¡ÊÎã¡§²½ÀÐÍ³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¡Ë¤ÈÊªÍýÅª¤Ëº®¹ç¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¢Êí¾å¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ä¹ç¤òÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëÇ§¾Ú¸¶ºàÎÁ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢À¸»º³«»Ï»þ¤ËÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿ÎÌ¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏISCC PLUSÇ§¾Ú¼èÆÀ¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ISCC PLUS¤ÎÍ×µá»ö¹à¤Ë½àµò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢Àë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£¶¡¡¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¤¡¼¥¨¥¤¥È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/¡Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¼´¤È¤·¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤¡ÖE¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë8¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡ÊEnergy¡¢Ecology¡¢Efficiency¡¢Extension¡¢Economy¡¢Emotion¡¢Ease¡¢Empowerment¡Ë¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅºÉÕ¡Û
£±¡¥¾¦ÉÊÆÃÄ¹
£²¡¥ÅëºÜµ»½Ñ
£³¡¥ÀÇ½É¾²Á·ë²Ì
¡¡¡¡ÖALENZA LX200¡×¤È¡ÖALENZA LX100¡×¤ÎÀÅ½ÍÀÈæ³Ó
https://digitalpr.jp/table_img/2681/124560/124560_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2681/124560/124560_web_3.png
£¡ÖALENZA LX200¡×¤È¡ÖALENZA LX100¡×¤ÎÅ¾¤¬¤êÄñ¹³·¸¿ô¤ÎÈæ³Ó
https://digitalpr.jp/table_img/2681/124560/124560_web_4.png
¢¨¡¡¾åµ¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥ä¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¥¿¥¤¥ä¤ÎÉ½¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÀµ¶¥Áèµ¬Ìó¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿»î¸³ÊýË¡¤Ç»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡»î¸³·ë²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Æ¥¹¥ÈÃÍ¤Ç¤¢¤ê±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥È¯Çä¥µ¥¤¥º
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¡ä¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹Êó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡¡TEL¡§03-6836-3333
¡ã¤ªµÒÍÍ¡ä¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL¡§0120-39-2936
