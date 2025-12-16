実物大ゴジラを定期観測する隊員を大募集！待望の“ゴジラ年パス”が登場 ニジゲンノモリ『ゴジラ迎撃作戦』年間パスポート～2026年1月1日（木）より現地・WEBにて同時発売～
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション『ゴジラ迎撃作戦』では、オープンから5周年を記念したアニバーサリー企画として、ニジゲンノモリ『ゴジラ迎撃作戦』年間パスポートを2026年1月1日（木）より発売開始いたします。
今回販売する年間パスポートは3種類。シアター、ジップライン、シューティングの体験に加え、来場するたびにジップラインが飛び放題となる「大尉パスポート」、ミュージアム入場や特撮スタジオ撮影もいつでも自由に体験できる「大佐パスポート」、プレミアムチケットでしか手に入らない限定グッズ「ゴジラ背負いリュック」が付属し、同伴者のチケットも割引購入やコラボルームの宿泊代が割引となる「大将パスポート」を販売いたします。
ついに、ファン待望の年パスが登場！『ゴジラ迎撃作戦』では、常設のアトラクションはもちろん、ミュージアムでは毎年新しいアニバーサリー展示も開催中。実物大ゴジラとの邂逅を何度でも楽しみたい方には、超お得な年間パスポート！世界中で人気を高めるゴジラの世界を何度でも楽しもう！
■『ゴジラ迎撃作戦』年間パスポート 概要
販売開始：
2026年1月1日（木）より
パスポート：
（1）『大尉パスポート』
内容／
アトラクション「シアター」・「ジップライン」・「シューティング」
特典／
「ジップライン」飛び放題
料金／
大人9,000円（税込）、小人7,000円（税込）
（2）『大佐パスポート』
内容／
アトラクション「シアター」・「ジップライン」・「シューティング」・「ゴジラミュージアム」・「特撮スタジオ」・「謎解きゲーム」
特典／
「ジップライン飛び放題」、期間限定イベント先行体験
料金／
大人13,000円（税込）、小人11,000円（税込）
（3）『大将パスポート』
内容／
アトラクション「シアター」・「ジップライン」・「シューティング」・「ゴジラミュージアム」・「特撮スタジオ」・「謎解きゲーム」、限定グッズ「ゴジラ背負いリュック」（初回入場時のみ）
特典／
「ジップライン飛び放題」、期間限定イベント先行体験、年パス更新時1000円OFF、同伴者チケット10％OFF、グランシャリオ北斗七星135°「ゴジラコラボルーム」宿泊代15％OFF
料金／
大人25,000円（税込）、小人／23,000円（税込）
※各年間パスポートは購入日より1年間有効です
※大人は12歳以上（中学生以上）、小人は5歳～11歳以下（小学生以下）が対象です
※『大将パスポート』に付属する限定グッズ「ゴジラ背負いリュック」は、お一人様1つのお渡しです。
※『大将パスポート』の特典「同伴者チケット10％OFF」は、1度の会計で最大4名様分まで適用
※『大将パスポート』の特典「同伴者チケット10％OFF」及び、グランシャリオ北斗七星135°「ゴジラコラボルーム」宿泊代15％OFFは、パスポート期限中は何度でもご利用いただけます
備考：
・お渡しするノベルティは、時期によって内容や数量が変更となる場合がございます。
・ご来場の際、著しく悪質な行為が確認された場合は、期間中であっても入場権利を剥奪させていただく場合がございます。
料金：
各種チケット内容は公式HPよりご確認ください
