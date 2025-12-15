京菓子・京佃煮の「永楽屋」を運営する株式会社永楽屋(本社所在地：京都府京都市、代表取締役：齋田 芳弘、以下永楽屋)は、「2026年福袋」を12月19日(金)より販売いたします。









■永楽屋の2026年福袋

京都・四条河原町で和菓子と佃煮をつくり続ける永楽屋は、2026年迎春の特別企画として「永楽屋 2026年福袋」を販売いたします。本福袋は全国一位の評価をいただいた人気商品「琥珀 柚子」をはじめ、香り豊かな「柚子じゃむ」、永楽屋を代表する佃煮「一と口椎茸」、さらに甘味のアクセントとしてご好評いただいている「茶々の実」など、和菓子と佃煮の名品を1つにまとめた限定セットです。

新年の食卓を華やかに彩り、贈り物としても喜ばれる内容になっております。京都の味わいを気軽に楽しめる“おいしい縁起物”として、毎年多くのお客様にご好評いただいております。





永楽屋福袋





■福袋3,300円(税込)内容のご紹介

【商品紹介】

琥珀柚子×1箱 茶々の実3個入×1箱 柚子じゃむ小瓶×1個 一と口椎茸×1袋

(総額3,850円相当)

販売店舗・期間：永楽屋室町店 12月19日～1月4日

永楽屋本店 12月24日～1月4日

永楽屋高島屋京都店・永楽屋大丸京都店 12月28日～1月4日

※12月12日よりご予約スタート

価格：3,300円(税込)





福袋3,300円





■福袋5,400円(税込)内容のご紹介

【商品紹介】

琥珀柚子×1箱 ショコラ琥珀3本入×1箱 茶々の実5個入×1箱

柚子じゃむ大瓶×1個 栗羊羹×1本 一と口椎茸×1袋

(総額6,660円相当)

販売店舗・期間：永楽屋オンラインショップ・永楽屋室町店 12月19日～1月4日

永楽屋本店 12月24日～1月4日

永楽屋高島屋京都店・永楽屋大丸京都店 12月28日～1月4日

※12月12日よりご予約スタート

価格：5,400円(税込)





福袋5,400円





■会社概要

永楽屋

1946年創業。あまいもの(京菓子)とからいもの(京佃煮)の両方を取り扱っております。

一見相対する組み合わせですが、どちらも日本人に欠かすことのできない「茶と米」に合う食の彩りです。

それぞれ、美しさにこだわった寒天菓子『琥珀』、国産原木栽培椎茸の佃煮『一と口椎茸』などの看板商品がございます。





永楽屋内観





社名 ： 株式会社永楽屋

所在地 ： 〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100

代表者 ： 代表取締役 齋田 芳弘

事業内容： 京菓子・京佃煮の製造販売／喫茶室の運営

店舗 ：

永楽屋 本店

(〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る東側)

永楽屋 室町店

(〒604-8163 京都府京都市中京区室町通蛸薬師上る西側)

永楽屋 高島屋京都店(地下1階)

(〒600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52)

永楽屋 大丸京都店(地下1階)

(〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79)

永楽屋 本社工場・売店

(〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100)

■永楽屋 公式HP

https://www.eirakuya.co.jp/

■Instagram

https://www.instagram.com/eirakuya.kyoto/

■Facebook

https://www.facebook.com/eirakuya/

■X(旧：Twitter)

https://x.com/eirakuya