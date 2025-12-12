ラストマイル デリバリー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月03に「ラストマイル デリバリー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ラストマイル デリバリーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ラストマイル デリバリー市場の概要
ラストマイル デリバリー市場に関する当社の調査レポートによると、ラストマイル デリバリー市場規模は 2035 年に約4927 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ラストマイル デリバリー市場規模は約1785 億米ドルとなっています。ラストマイル デリバリーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ラストマイル デリバリー市場シェアの拡大は、クラウドソーシングによる配送エコシステムが世界のラストマイル物流を民主化した結果です。クラウドソーシングは、ラストマイル物流を集中型モデルからオンデマンドの分散型サービスモデルへと変革しています。このモデルは、大規模な資本投資を必要とせずに柔軟で拡張可能なネットワークを提供します。スマートフォン、GPS、モバイル決済は、ギグワーカー、小規模小売業者、アプリ開発者に公平な競争環境を提供し、ハイパーローカルコマースへの参入障壁を低下させます。ネットワーク効果により、このモデルは急速に普及し、特に新興市場で世界的に成長しています。デジタル化が進むにつれて、人工知能（AI）を活用した配送とクロスプラットフォームの相互運用性が重要になります。クラウドソーシングは、効率的で拡張可能なラストマイル物流エコシステムを提供するための、恒久的かつ戦略的な手段となるでします。
ラストマイル デリバリーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/last-mile-delivery-market/590641930
ラストマイル デリバリーに関する市場調査では、予測分析とリアルタイム最適化によってグローバル配送の精度が向上することで、市場シェアが拡大することが明らかになりました。ラストマイル デリバリーは、物流ネットワークレベルでデータに基づいたより積極的な意思決定を可能にする予測分析によって革命を起こしています。AI、IoT、テレマティクスを活用することで、ラストマイル デリバリー業者は配送ルートの改善、将来の需要予測、リソース配分をすべてリアルタイムで実行できるようになり、燃料消費、労働時間、遅延に起因する無駄な費用を削減できます。導入は世界的に不均一であり、先進国市場ではスマートシティシステムに予測分析が統合されている一方、新興国市場ではクラウドベースのモバイルファースト プラットフォームに予測分析が組み込まれています。データが拡大するにつれて、規模に伴うネットワーク効果によって予測モデルの精度が向上し、予測分析はインテリジェントで効率的、そして顧客中心のグローバル物流業務の中核となるでします。
