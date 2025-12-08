¥Ñ¥Ê¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëM&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¸øÉ½
Åìµþ--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥Ñ¥Ê¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖMACP¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÆ±¼Ò¡×¡Ë¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬2025Ç¯10·î3Æü¤ËÄó½Ð¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍè¤ëÂè20²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¡×¡Ë¤Ë¤ÆÉÕµÄ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î³ô¼çÄó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÆ±¼Ò¤ËÂÐ¤·°Ê²¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(1) 1³ôÅö¤¿¤ê940±ß¡Ê²ñ¼ÒÂ¦¤¬ËÜÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¾êÍ¾¶â¤Î½èÊ¬¤òÄó°Æ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï990±ß¡Ë¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤Î¼Â»Ü¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¸½ÍÂ¶âÂÐ»þ²ÁÁí³ÛÈæÎ¨¤ò¹ñÆâÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ÈÆ±¿å½à¤ËÄ´À°¤·¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2) ³Æ»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¤Î1³ôÅö¤¿¤êÅö´ü½ãÍø±×¤ËÂÐ¤·¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ50%°Ê¾å¤Î¼Â»Ü¡£
¤½¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢30%¤ò¾êÍ¾¶â¤ÎÇÛÅö¤Ë½¼¤Æ¡¢»Ä¤ê20%¤ò¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤Þ¤¿¤ÏÄÉ²ÃÇÛÅö¤Î·Á¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ª¤è¤Ó¼Ò³°´ÆººÌòÁ´°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ñËÜ¸úÎ¨²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î´«¹ð¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ä´¸¤Ê¤¬¤é¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿³ô¼çÄó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëMACP¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï¡¢Í¾¾ê¸½ÍÂ¶â¤ÎÊÝÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¥Ëー¥º¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÂÅÅö¤«¤òÅê»ñ²È¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÄêÎÌÅªÊ¬ÀÏ¤ä¼Â¼ÁÅª¤Ê»ö¶È·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤ä³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö½ÀÆðÀ¤äµ¡Æ°À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Û£Ëæ¤«¤ÄÄêÀÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÌÀÎÆ¤µ¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅö½é¤ÎÄó°Æ½ñ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÏÅöÌÌ¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÉ¬Í×³Û¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¸½ÍÂ¶â¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ê»ñËÜ´ÉÍý¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ËÌ·½â¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤ª¤è¤ÓROIC¡ÊÅê²¼»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³ô¼çÄó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¼ç¤ÊÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ø¤ÎºÆÈ¿ÏÀ¤Ç¤¹¡£
1. ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MACP¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¸½¶â¤ò»È¤¤¡¢µ¬Î§¤Ê¤Çã¼ýÀïÎ¬¡Ê³¤³°¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤ÎÇã¼ý¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤òÅê»ñ²È¤ËÊú¤«¤»¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢MACP¤Ï´û¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¹ñÆâ»Ô¾ì¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ´³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤Ï¡¢Ã±¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎM&AÀ®Ìó·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡Ê¤³¤ì¤Ë¤è¤êM&A³èÆ°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡Ë¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤òÇã¼ý¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£MACP¤Î¼èÄùÌò¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤Ï¡¢³¤³°Çã¼ý¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤Ê³°¹ñ¸ìÇ½ÎÏ¤ä¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ï³ô¼ç¤«¤éÈÝÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äó°ÆÄÌ¤ê¤ËÍ¾¾ê¸½¶â¤ò°ÕÌ£¤¢¤ëµ¬ÌÏ¤Ç½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇã¼ý¡Ê³¤³°¤«ÈÝ¤«¤òÌä¤ï¤º¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤»¡¢Æ±¼Ò³ô¼°¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¹ÎÄêÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
2. ²áµî¤ÎÇã¼ý¼ÂÀÓ¤È¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Çã¼ý¤äÅê»ñ¤¬¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È³ô¼ç²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤Î2025Ç¯10·î30Æü¡¢MACP¤ÏÇã¼ý¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥Õ¤Î¸ºÂ»½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢MACP¤¬ºÇ¶á¤ÎÈ¿ÏÀ»ñÎÁ¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¡Ö2017Ç¯°Ê¹ß¤ÎÅö¼Ò¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Æ±Çã¼ý¤¬¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤ò¾·¤¯ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥³¥ÕÇã¼ý¤ÎÁ°¸å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ·±¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¤òÅê»ñ²È¤ËÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô²Á¤ÏMACP¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ°Ê¹ß¡¢ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÆ±¼Ò¤¬½Ð»ñ¤ËÀèÎ©¤Á½½Ê¬¤Ê¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MACP¤ÏÁ´³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¾¯¿ô»ýÊ¬¼èÆÀ¤Îº¬µò¤È¡¢¤½¤ì¤¬Æ±¼Ò¤Î¾Íè¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤É¤¦´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
3. ¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¤ÏÌó571¡ó¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MACP¤Ï¡¢Äó°Æ¤µ¤ì¤¿³Û¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¤ÏÌó571¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì²áÀ¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ØÉ¸¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï2005Ç¯10·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢½áÂô¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÁÏ½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÇÛ¤òÂ³¤±¡¢2023Ç¯9·î´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÇÛÅöÀ¯ºö¡ÊÇÛÅöÀ¸þ30%¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì²ó¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ÎÂçÈ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô¼ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢²áµî¤ÎÌ¤´Ô¸µÊ¬¤ÎÀ¶»»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃ±½ã¤Ë¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂ¿³Û¤ÎÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¼Ò¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¸½ÍÂ¶â¡Ê¹ñÆâÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î¸½ÍÂ¶âÂÐ»þ²ÁÁí³ÛÈæÎ¨¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ÈÆ±¿å½à¡Ë¤òÊÝÍ¤·¡¢¹çÍýÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤ÊÍ¾ÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4. ¡ÖÅê»ñ¤Îµ¡Æ°À¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MACP¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Äó°Æ³Û¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤Î¼Â»Ü¤Ï¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¤Îµ¡Æ°À¤òÃø¤·¤¯À©Ìó¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«ÉÔÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñ¶â¥Ëー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´³ô¼ç¤Ø¾ÜºÙ¤«¤ÄÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¸ÌÀ¤Ê»ÈÅÓ·×²è¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ñËÜ¤Î·Ú¤¤¡Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥é¥¤¥È¤Ê¡Ë½õ¸À¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤³¤ì¤Û¤Éµð³Û¤Î¸½¶â¤òÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÂÕËý¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¸úÎ¨Åª¤Ê»ñËÜ´ÉÍý¤ÎºÇ¤â´ðËÜÅª¤Ê¸¶Â§¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤ÊÍ¾¾ê¸½¶â¤ÎÊÝÍ·ÑÂ³¤Ï¡¢ROE¤ª¤è¤ÓROIC¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Î¹½À®¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊºâÌ³ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¼èÄùÌò¤Î1Ì¾°Ê¾å¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÀ¸¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
5. Áí´Ô¸µÀ¸þ50%°Ê¾å¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³Æ»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¤Î1³ôÅö¤¿¤êÅö´ü½ãÍø±×¤ËÂÐ¤·Áí´Ô¸µÀ¸þ50%°Ê¾å¤È¤¹¤ëÄó°Æ¤Ë´Ø¤·¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÆ±¼Ò¤ËÄ¾¶á¤Ç¤Î¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ¤Î¤¦¤Á30%¤ò¾êÍ¾¶â¤ÎÇÛÅö¤Ë½¼¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î20%¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤Þ¤¿¤ÏÄÉ²ÃÇÛÅö¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·Á¤Ç½ÀÆð¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼èÄùÌò²ñ¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤»ñËÜÇÛÊ¬¤Î·èÄê¤Ç¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤Ç³ô¼ç¤Ë»ñËÜ¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤ò¼èÄùÌò²ñ¤Ë»Ä¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÊÊâÅª¤«¤Ä³ô¼ç½Å»ë¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
6. ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤ª¤è¤Ó¼Ò³°´ÆººÌòÁ´°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢»ñËÜ¸úÎ¨²þÁ±¤ò¼èÄùÌò²ñ¤Ë´«¹ð¤¹¤ë¡ÖÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÀßÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤ÎÄñ¹³¤Ï¡¢¼èÄùÌò²ñ¤¬Âç³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¸°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¼èÄùÌò²ñ¤¬Á´³ô¼ç¤òÂåÉ½¤·¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢¤½¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÁ´³ô¼ç¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤³¤ÎÈæ³ÓÅª´Ê·é¤ÇµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤Äó°Æ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤¼Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ÔÆ°´µ¯
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¼Ò¤Î³ô¼ç¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÀ¤òÃø¤·¤¯·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³ô¼çÄó°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÂè20²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤¬¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤¤2025Ç¯12·î25Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Æü¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÈóÎé¤Ç¤¢¤ê¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î¸«¼±¤òµ¿¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬¤³¤ÎÆü¤Ë³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤¿¿¿°Õ¤Ï¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò´Þ¤à³°¹ñ¿Í³ô¼ç¤ÎÁí²ñ»²²Ã¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñËÜµ¬Î§¤ò²óÉü¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÍø±×¤òÁ´³ô¼ç¤ÎÍø±×¤È¤è¤êÎÉ¤¯°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎËÜÄó°Æ¤Ë¡Ö»¿À®¡ÊFOR¡Ë¡×É¼¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦¶¯¤¯¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
