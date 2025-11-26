こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
食欲の秋と芸術の秋を一度に楽しむ「マクドナルド美術館」を開催11月26日（水）〜期間限定
~全国の店舗で人気商品を描いた5種類のトレーマットを展開~
六本木ヒルズ店内では原画展示もスタート
さらに！マックフライポテト®の屋外広告が世界最大のトレーマットとして本日ギネス世界記録認定！！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、大人気の定番商品を“絵画作品”として描き、おいしさや魅力をわかりやすく伝える「マクドナルド美術館」を11月26日(水)から期間限定で開催します。
「マクドナルド美術館」は、お客様に食欲の秋と芸術の秋を同時に楽しんでいただきたいとの想いから、人気商品の魅力を目でもご堪能いただけるよう、美術大学の現役/OBOGのアーティストの方々に制作を依頼し、開催が決定しました。マクドナルドの大人気のレギュラー商品「マックフライポテト®」「ビッグマック®」「ダブルチーズバーガー」「てりやきマックバーガー」「チキンマックナゲット®」の5品を絵画作品に見立て、各商品の魅力を最大限に表現し制作されました。精巧なデザインで躍動感を感じさせる各作品には、作品名に加え、解説キャプションが付けられ、商品の魅力を真摯さとユーモラスさで表現しています。
全国の店舗では、これらの絵画作品をデザインしたトレーマットを作品ごとに順次展開いたします。同時に店内に設置されている、お客様に様々な情報をお届けする「デジタルコミュニケーションボード」でも紹介いたします。店舗でのお食事とともに、そのおいしさや臨場感、品質へのこだわりをアートを通じてご体験いただければと存じます。
六本木ヒルズ店では、これら絵画作品5枚の原画に加え、「マクドナルド美術館」のコンセプトを記したメッセージを店内3ヵ所にわけて展示いたします。絵画は、実際のトレーデザインを模した額縁に入れておりますので、マクドナルドらしさも含め、美術館のように店内アートをお楽しみいただけます。
さらに、11月26日(水)から下北沢の複合施設「ミカン下北」で掲出している、マックフライポテトの作品をトレーマットに見立てた屋外広告が、同日にギネス世界記録™「Largest tray liner」（最大のトレーマット）に認定されました。この屋外広告は、幅約3.7m×高さ約2.6m、表面積約9.6屬梁腓さを誇り、通常のトレーマットの約10倍に相当する“トレーマットアート”で、ギネスワールドレコーズの公式認定員立会いのもとで測量されました。
ぜひ、秋の終わりに、食欲をそそる絵画作品を鑑賞いただきながら、お食事をお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、おいしさと笑顔を地域の皆さまにご提供してまいります。
