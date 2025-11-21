¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×2025Ç¯10·î Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¿ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥° 1 °Ì¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤Ï¡¢ËÜÄ´ºº»Ë¾å½é¤Î 2 ²¯3ÀéËü±ß¤òÆÍÇË¡£Á°Ç¯ÆÍîÎ¨1°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤Ç¡¢70 m²´¹»»²Á³Ê¤Ï 1 ²¯ 9 ÀéËü±ßÂæ¤ËÅþÃ£¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¾ì¤òÄ´ºº¡£ÄÚÃ±²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë70Ö¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡×*1¤È²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì20·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²áµî10Ç¯´Ö¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¡¢¤ª¤è¤Ó1Ç¯Á°¤«¤é¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤òÉ½¤¹¡ÖÆÍîÎ¨¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1°Ì ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡§2²¯3,090Ëü±ß¡ÄÀè·î¤Î2²¯1ÀéËü±ßÂæ¤«¤éÂç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢ËÜÄ´ºº»Ë¾å½é¤Î2²¯3ÀéËü±ßÂæ¤òÆÍÇË¡£
2°Ì ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡§1²¯9,185Ëü±ß¡ÄËÜÄ´ºº»Ë¾å½é¤Î1²¯9ÀéËü±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¡£
3°Ì ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡§1²¯5,890Ëü±ß¡ÄÀè·î¤Ë°ú¤Â³¤1²¯5ÀéËü±ßÂæ¤¿゙¤«゙¡¢Àè·î¤è¤ê¤ä¤ä²¼Íî¡£
¡üÅìµþ23¶è°Ê³°¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²Á³Ê¤Î¹â¤«¤Ã¤¿»Ô¶è
12°Ì ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡§7,882Ëü±ß
¡ü10Ç¯Á°(2015Ç¯10·î)¡¢5Ç¯Á°(2020Ç¯10·î)¡¢3Ç¯Á°(2022Ç¯10·î)¤«¤é¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤ÎÆÃµ»ö¹à(¾å°Ì10·ï)
¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤¬¡¢Àè·î¤Ë°ú¤Â³¤¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈæ³ÓÃ±°Ì¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
10Ç¯Á°Èæ³Ó¡§¡ÜÌó208%¡¢5Ç¯Á°Èæ³Ó¡§¡ÜÌó165%¡¢3Ç¯Á°Èæ³Ó¡§¡ÜÌó128%
¡ü¿äÄê²Á³Ê100°Ì°ÊÆâ¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×
(ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¿ËÌ´ØÅì¡¿¹Ã¿®¡¿ËÌÎ¦¡¿»Í¹ñ¤Ï100°Ì¤Þ¤Ç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ê¤·)
¡ÚÅì³¤¡Û
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è(60°Ì)¡§3,808Ëü±ß
¡Ú¶áµ¦¡Û
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è (12°Ì)¡§7,882Ëü±ß¡¡¡¡
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è(83°Ì)¡§3,199Ëü±ß
¡Ú¶å½£¡¦²Æì¡Û
²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô(52°Ì)¡§4,099Ëü±ß
1°Ì¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¡¢+52.76%¡£
70Ö´¹»»¿äÄê²Á³Ê¤ÇÁ°Ç¯Èæ¡¢¡Ü6,626Ëü±ß¡£
¡ü100°Ì°ÊÆâ¤Î»Ô¶è¤Î³ä¹çÃÏ°èÊÌTOP5
¡ÖÅìµþÅÔ¡×32%¡¢¡ÖÂçºåÉÜ¡×18%¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×8%¡¢¡ÖÊ¡²¬¸©¡×8%¡¢¡Öºë¶Ì¸©¡×7¡ó
¡üÆÍîÎ¨100°Ì°ÊÆâ¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×
(ËÌ´ØÅì¡¿ËÌÎ¦¡¿Ãæ¹ñ¤Ï100°Ì¤Þ¤Ç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ê¤·)
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è ¡Ê11°Ì¡Ë¡§+23.86%
¡Ú¹Ã¿®±Û¡Û
¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®¡Ê2°Ì¡Ë¡§+48.70%
¡Ú°ìÅÔ»°¸©¡Û
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ê1°Ì¡Ë¡§+52.76%
¡ÚÅì³¤¡Û
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡Ê8°Ì¡Ë¡§+27.21%
¡Ú¶áµ¦¡Û
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ê4°Ì¡Ë¡§+38.71%
¡Ú¶å½£¡¦²Æì¡Û
²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ê7°Ì¡Ë¡§+30.70%
*1 Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäÍúÎò¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡ÖÄÚÃ±²Á¡×¤ò»»½Ð¤·¡¢70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¿äÄê²Á³Ê¡£
¢¨2025Ç¯11·î16Æü¸½ºß¤Î¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê»»½Ð¡£¢¨²Á³ÊÊÔ¡¦ÆÍîÎ¨ÊÔ¤È¤â¤Ë°ìËü±ßÌ¤Ëþ¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡£Ã±°Ì¤ÏËü±ßÉ½µ¡£
¢¨¿äÄê²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯10·î¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬30·ï°Ê¾å¤¢¤ë308Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¢1Ç¯Á°Èæ³ÓÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁ°Ç¯(2024Ç¯10·î)¤È
Èæ³Ó¤·¤¿ÆÍîÎ¨¤«¤é¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î¤È2024Ç¯10·î¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì30·ï°Ê¾å¤¢¤ë280Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÁ´¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=252
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼ Ä´¤Ù¡Û¤ÈÌÀµ¤·¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÁÞÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mansion-review.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
¹ÊóÃ´Åö¡¡ÀÐÀî¡¢Ìî¸ý
E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
TEL: 03-6432-0970¡¿FAX: 03-6432-0499
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹·ÇºÜ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Excel¤Ç¤Î¤´ÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¿Þ¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÍÑ¤Ë¤´ÆþÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
https://www.mansion-review.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
https://www.one-of-a-kind.co.jp/
Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ²Á³Ê¡¿ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿½¸
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=252
