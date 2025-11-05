ペットの健康と栄養への関心が高まる中、ペットサプリメント市場は2033年までに33億7000万米ドルに達すると予測
はじめに
ペットオーナーがペットの健康と幸福を重視する傾向が強まるにつれ、世界のペットサプリメント市場は急速に拡大しています。2024年には20億米ドルと推定される市場規模は、2025年には21億2,000万米ドル、2033年には33億7,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2025～2033年）において年平均成長率（CAGR）5.94%で成長します。
この成長は、飼い主がペットを家族の一員として扱い、高品質の栄養と健康ソリューションに投資する「ペットの人間化」への世界的な変化を反映しています。関節の健康、被毛の質、消化器系の健康、免疫力をターゲットとしたサプリメントは、特に強い需要が見込まれています。
主要な成長ドライバー
ペットの健康と栄養に対する意識の高まり
ペットオーナーは、ペットの食事ニーズへの意識を高めています。獣医師によるアドバイス、オンライン教育、ソーシャルメディアでの認知度向上により、予防的な健康管理のためのサプリメントの導入が促進されています。
ペットの人間化
ペットを子供のように扱う傾向は、消費者支出に影響を与え続けています。特にミレニアル世代は、健康志向のライフスタイルを反映した、プレミアムでナチュラル、そしてオーガニックなペット製品を求めています。
世界的なペット飼育の増加
世界中でペットを飼育する世帯数が増加していることが、市場の成長に大きく貢献しています。米国ペット製品協会（APPA）によると、米国では6,900万世帯が犬を飼育しており、サプリメントの最大の消費者基盤となっています。
製品イノベーションと天然由来成分配合
企業は、ペットのホリスティックな健康管理に対する消費者の高まる需要に応えるため、ソフトチュー、ジェル、パウダーなどの口当たりの良い形状の製品を開発し、スーパーフード、ハーブ、プロバイオティクスを配合しています。
地域別インサイト
北米 - 最大市場（シェア45%）
北米は、ペット飼育率の高さ、ペット用品のプレミアム化、予防ケアへの意識の高まりを背景に、引き続き市場を牽引しています。米国はイノベーションと製品の多様性において市場をリードしており、デジタル小売チャネルの積極的な導入が進んでいます。
欧州 - 成熟した着実な成長
欧州諸国はペットの福祉と品質基準を重視しており、高品質のサプリメントに対する安定した需要を支えています。ドイツ、英国、フランスがこの地域の成長を牽引しています。
アジア太平洋地域（APAC） - 最速成長地域（CAGR 6.57%）
APACは、可処分所得の増加、ペットの飼育数の増加、ペットの栄養に対する意識の高まりにより、魅力的な地域として台頭しています。中国、日本、オーストラリアは、高品質で科学的根拠に基づいた処方への需要が高まっており、主要な成長エンジンとなっています。
中南米および中東・アフリカ
都市化の進展、ペットの飼育数の増加、オンライン小売チャネルへのアクセス拡大が、市場の成長を後押ししています。しかし、認識のギャップと経済的な課題により、市場の潜在能力は依然として制限されています。
競争環境
Nestlé Purina Petcare
Virbac
Bayer AG
NOW Foods
Nutramax Laboratories, Inc.
Zesty Paws
PetHonesty
Ark Naturals
Zoetis Inc.
FoodScience Corporation
