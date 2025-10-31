刀剣乱舞ONLINE×BOTEJYU Group 二つの周年を祝う特別コラボ公開記念キャンペーンが、11/6（木）より開催！

1946年に創業し、80周年を迎えたお好み焼専門店の老舗「ぼてぢゅう®」などを運営する「BOTEJYU Group」（大阪府大阪市、代表取締役社長：栗田 英人、以下「当社」）は、10周年を迎えた、人気PCブラウザ&スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とのコラボレーションキャンペーンを、2025年11月6日（木）～12月15日（月）の期間限定で開催いたします。

■＜ 刀剣乱舞ONLINE × BOTEJYU Group ＞特設ページ

https://botejyu.co.jp/toukenranbu2025/

当社は1946年にお好み焼専門店として誕生して以来、カウンター方式やマヨネーズを使った味付けなど、大阪の食文化として定着した数々のスタイルを生み出してきました。

地域に根ざした「カジュアルで美味しい日本食文化」の伝統を守りながらも、常に時代の変化に合わせて挑戦と革新を続け、創業80周年を迎えました。

この度、幅広い層の顧客への訴求を強化するべく、2015年のサービス開始以来、累計ダウンロード数が1,400万を突破し、アニメ・舞台・ミュージカル・映画・コミック・歌舞伎など多彩なメディアミックス展開を広げ、10周年を迎える大人気コンテンツ「刀剣乱舞ONLINE」とのコラボキャンペーンを開催いたします。

全国のBOTEJYU Group 20店舗にて、刀剣男士10振りをモチーフとしたノベルティ付きコラボメニューやオリジナルグッズの販売、さらに、フード・ドリンク注文特典、EC限定グッズなど、多彩な企画を展開いたします。

また、コラボを記念して、ぼてぢゅう®のお食事券や限定グッズが当たるX（旧Twitter）キャンペーンも同時開催いたします。

ぼてぢゅう本店®︎道頓堀、渋谷店、池袋東武店、御徒町、調布パルコ店、横浜ランドマーク店、天王寺ミオ店、HEPナビオ店、神戸ハーバーランド店では、コラボ店頭に、刀剣男士の大パネルが、皆さまをお出迎えします。

「ぼてぢゅう®」80周年と「刀剣乱舞ONLINE」10周年という二つの周年の節目が重なるこの特別な機会を通じて、歴史と文化を未来へつなぐ新たな価値を発信してまいります。

これからも、世代や国境を越えて愛されるブランドとして、食とエンターテインメントの可能性を広げてまいります。

刀剣乱舞ONLINE × BOTEJYU Group の二つの周年を祝う、特別なコラボ公開記念キャンペーン

■対応店舗：国内ぼてぢゅう本店®︎、ぼてぢゅう®、JAPAN TRAVELING RESTAURANT®（国内20店舗）

■コラボ期間：2025年11月6日（木）～12月15日（月）

■キャンペーン内容

【コラボメニュー】

FOOD

三日月宗近の三種ミックス玉

鬼丸国綱の牛ホルモンと豚肉のピリ辛鉄板焼

博多藤四郎のたこ焼 明太子マヨ味

南泉一文字の焼おにぎり おかか付

白山吉光の豆腐サラダ

山鳥毛の牛焼肉玉

日光一文字のピリ辛味噌焼そば

一文字則宗の黄金チーズトマト玉

姫鶴一文字の塩焼そば

道誉一文字のモダン派手盛りミートミックス

DRINK

ソフトドリンク：

三日月宗近のブルーソーダ

鬼丸国綱のスパーク

博多藤四郎のマンゴーミックスジュース

南泉一文字のオレンジアップルティー

白山吉光のスカッシュ

山鳥毛のカフェオレソーダ

日光一文字のグレープソーダ

一文字則宗のカシスソーダ

姫鶴一文字のホワイトミックスジュース

道誉一文字のザクロジュース

アルコール：

三日月宗近のブルーサワー

鬼丸国綱のハイボール

博多藤四郎のマンゴーミックスハイ

南泉一文字のオレンジアップルティーハイ

白山吉光のホワイトサワー

山鳥毛のカフェオレハイボール

日光一文字のグレープサワー

一文字則宗のカシスサワー

姫鶴一文字のミックスジュースハイ

道誉一文字のザクロカクテル

【フード・ドリンク注文特典】

コラボメニュー1品注文につき「オリジナルコースター（全10種）」をランダムで1枚プレゼント！

※無くなり次第終了

※全10種ランダム配布となります

メニュー特典コースターイメージ

■コラボメニュー提供店舗

<ぼてぢゅう本店 ®>

道頓堀



<ぼてぢゅう®>

渋谷店・池袋東武店・御徒町店・新宿サブナード店・アトレ大井町店・調布パルコ店・横浜ランドマーク店・アゼリア川崎店・ウィング上大岡店・関西国際空港店・新大阪駅店・天王寺ミオ店・HEPナビオ店・梅田店・阪急サン広場店・天保山店・神戸ハーバーランド店





中部国際空港店・関西国際空港店

※販売価格は店舗により異なります。

※最新情報については、店頭またはHP、SNSアカウントでお知らせする場合がございます。

※実施内容の詳細は特設ページをご確認ください。

■グッズ販売

ECサイト

2025月11月6日（木）11：00販売開始

公式URL：https://tokyogetsmall.com/collections/toukenranbu2025

グラス ／ 1点2,000円（2,200円税込）

ランチョンマット（紅） ／ 1点1,400円（1,540円税込）

ランチョンマット（黒） ／ 1点1,400円（1,540円税込）

皿（小） ／ 1点2,500円（2,750円税込）

皿（大） ／ 1点3,800円（4,180円税込）

オリジナルテコ（全10種） ／ 1点2,000円（2,200円税込）





■X（旧Twitter）キャンペーン

▪️ #刀剣乱舞ONLINE × #ぼてぢゅう® グループコラボ公開記念キャンペーン①

・@BOTEJYU_GroupJPをフォロー

・本投稿のリポスト

賞品：ぼてぢゅう® グループお食事券1000円+メニュー特典コースター10枚1セットを抽選で5名様にプレゼント

▪️ #刀剣乱舞ONLINE × #ぼてぢゅう® グループコラボ公開記念キャンペーン②

・@BOTEJYU_GroupJP をフォロー

・店舗で注文したコラボメニューの写真を #刀剣乱舞 #ぼてぢゅうフォト を付けて投稿した方に

賞品：ぼてぢゅう® グループ お食事券3,000円分+オリジナルコラボグッズ「テコ」2本セットを抽選で5名様にプレゼント

※当選者はお好みのデザインをお選びいただけます。なお、製作にはお時間をいただきますのでご了承ください。

▪️応募期間

期間：2025年11月6日（木）～12月15日（月）

※注意事項については、Xアカウント(@BOTEJYU_GroupJP)にてご確認ください。





■公式SNS

X：https://botejyu.co.jp/sns_twitter/

Facebook：https://botejyu.co.jp/sns_fb/

Instagram：https://botejyu.co.jp/sns_insta/

LINE：https://botejyu.co.jp/sns_line/

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

■BOTEJYU Groupについて

～未来に続く、日本料理を。～

TASTE OF PASSION

1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で168店舗(2025年10月現在)を展開する「BOTEJYU Group」は、創業以来80年、多くのお客様に支持されてまいりました。

当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る“粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。

業務 ： お好み焼専門店『ぼてぢゅう®』をはじめとする飲食店運営に関わる業務

本社所在地 ： 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目1番11号

BOTEJYU Groupビル 2F / 3F

代表者 ： 代表取締役社長 栗田 英人

公式ホームページ： https://botejyu.co.jp/