マルチプライ・グループ、株式交換による2PointZeroおよびGhitha Holdingの買収計画を発表

・この買収案は、規模拡大、ポートフォリオの相乗効果強化、長期的価値創出を目指すマルチプライ・グループの広範な成長戦略の一環

・2PointZeroはエネルギー、鉱業、金融サービス分野におけるスケーラブルな資産を有し、Ghitha Holdingは多角的な食品・農業プラットフォームを提供

・本取引は株主および規制当局の承認を条件としており、審査完了後に詳細を発表予定

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビに本拠を置き、世界各地で事業投資および運営を行う投資持株会社マルチプライ・グループ（ADX: MULTIPLY）は、株式交換により2PointZeroおよびGhitha Holdingを買収する提案を取締役会が承認したと発表しました。

提案条件の下で、マルチプライ・グループは、2PointZeroおよびGhitha Holdingの取得に自社株を提供し、その後、新株を発行して取引を完了する予定です。現在、この取引は審査中であり、株主および規制当局の承認を条件としています。

2PointZeroは、エネルギー、鉱業、金融サービス分野におけるスケーラブルな資産を有する変革型投資会社であり、AIの活用を推進する存在として、またエネルギー転換を加速させる立場として、よりスマートで持続可能な未来の実現を支えています。Ghitha Holdingは、農業、食品生産、流通事業を展開する主要コングロマリットであり、食料安全保障において重要な役割を担っています。両社はそれぞれ、エネルギー分野とコンシューマー分野というあらゆる経済の基盤をなす2つの領域において補完的な強みを有し、日常生活を支えるとともに、よりクリーンでスマートなシステムへの世界的移行を推進しています。

本取引により、補完的な資産を単一の上場プラットフォームの下に統合することで、マルチプライ・グループのポートフォリオ全体における事業運営および効率が向上すると期待されています。

マルチプライ・グループの会長、サイード・バサル・シュエブは次のように述べています。「この取引は、過去数年にわたり構築してきたプラットフォームの規模最適化と強化を目的とした、当社ポートフォリオ戦略の自然な進化形です。2PointZeroおよびGhithaを取得するというマルチプライの提案は、価値創出に向けた当社の戦略的アプローチと、持続的に株主価値を提供する国際競争力のある投資事業体の構築に向けた長期的方針を反映しています。」

マルチプライ・グループのグループCEO兼マネージングディレクター、サミア・ブアッザ は次のように付け加えました。「この戦略的統合は、単なる財務諸表上の統合ではなく、ビジョン、目的、資本、メガテーマ、そして卓越したチームの融合です。私たちは、エネルギー、食品、物流、パッケージング、鉱業、アパレル、メディア、モビリティ、ビューティーの各分野を網羅する、総額1200億ディルハム規模のバランスの取れた多角的な投資グループを形成しようとしています。これらの企業を通じ、世界85か国に広がるネットワークで10億人の人々に貢献することを目指しています。私たちは、有機的・非有機的成長の両面から利益を拡大し、AIを活用して価値を引き出し、株主の皆さまに一貫した長期的リターンを提供することに注力してまいります。」

本取引は株式交換により実行される予定であり、マルチプライ・グループは、2PointZeroおよびGhitha Holdingを取得するために約233.6億株の新株を発行し、資本金を28億ディルハムから86.4億ディルハムへと増加させます。取引完了後、統合後の企業体は合計345.6億株となり、マルチプライ・グループの資本基盤が大幅に拡大する見込みです。

本件は組織再編を通じた戦略的買収であり、株主および規制当局の承認を条件としています。審査手続き完了後に、追加の詳細を開示する予定です。

マルチプライ・グループについて

マルチプライ・グループPJSCは、アブダビに本拠を置き、変革的かつキャッシュフローを生み出す事業に対してグローバルに投資・運営を行う投資持株会社です。

成長志向の企業文化で知られるマルチプライ・グループは、今後も2つの明確な事業領域を通じて資本を投下し、規律ある投資アプローチを堅持しながら、短期・中期・長期にわたって株主に持続的かつ安定した価値を創出していく方針です。

「マルチプライ」は、長期的な戦略的バーティカル分野における投資および事業運営を担っており、現在はモビリティ、エネルギー、メディア＆コミュニケーション、ウェルネス＆ビューティー、小売・アパレル、パッケージングの各分野で事業を展開しています。中核投資から長期的な安定収益を確保し、その収益を活用して追加的な買収を実施しています。

「マルチプライ＋」は、グローバルな事業展開を拡大し、分野や資産クラスを超えて投資を行い、規律ある資本配分を通じてリターンの最大化を目指しています。

詳細については、www.multiply.ae をご覧ください。

