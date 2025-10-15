AKAI Professional新製品「MPK Mini IV」リリース、発売のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331665&id=bodyimage1】
AKAI Professional新製品「MPK Mini IV」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2025年10月15日（水）
価格：オープンプライス
市場想定売価：16,800円（税込）
Akai Professional MPK Mini IVは、ポータビリティを求める現代の音楽制作者のために、妥協のない設計かつコンパクトなMIDIコントローラーです。この多機能なクリエイティブツールは、プロ仕様の機能、直感的なコントロール、そしてあらゆるスタイルやワークフローに対応し、無限にインスピレーションを得られます。
アップグレードされた業界トップクラスの第3世代キーベッド、リアルなピッチ＆モジュレーションホイール、そして8つのベロシティ感知・圧力感知対応のRGBバックライト付きMPCパッドを搭載し、携帯可能な筐体でありながら表現力豊かな演奏体験を提供します。
鮮やかなフルカラー画面、8つの割り当て可能なノブ、拡張されたトランスポートセクションがハンズオンコントロールを実現し、スケール＆コードモード、パターン、フリーズ、ミューテイト機能を備えた強化されたアルペジエーターなどの高度なパフォーマンスツールが新たな創造的可能性を切り開きます。
MPK Mini IVには専用の強力なソフトウェアシンセである新しいStudio Instrument Collectionも付属します。AIR、Akai Pro、Moogによる1,000以上のプロフェッショナルにデザインされたプリセットが即座にインスピレーションをもたらします。事前にマッピングされた1対1のコントロールにより、MPK Mini IVのみを使用して膨大なサウンドライブラリをマウスなしで簡単かつ即座に操作できます。
USB-C接続、フルサイズMIDI出力、そして主要なDAW（Ableton Live、Logic Pro、FL Studio、Bitwig、Cubase）との統合によりプラグアンドプレイを実現。MPK Mini IVは次世代のクリエイターにとって柔軟なスタジオの武器となります。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
AKAI Professional新製品「MPK Mini IV」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2025年10月15日（水）
価格：オープンプライス
市場想定売価：16,800円（税込）
Akai Professional MPK Mini IVは、ポータビリティを求める現代の音楽制作者のために、妥協のない設計かつコンパクトなMIDIコントローラーです。この多機能なクリエイティブツールは、プロ仕様の機能、直感的なコントロール、そしてあらゆるスタイルやワークフローに対応し、無限にインスピレーションを得られます。
アップグレードされた業界トップクラスの第3世代キーベッド、リアルなピッチ＆モジュレーションホイール、そして8つのベロシティ感知・圧力感知対応のRGBバックライト付きMPCパッドを搭載し、携帯可能な筐体でありながら表現力豊かな演奏体験を提供します。
鮮やかなフルカラー画面、8つの割り当て可能なノブ、拡張されたトランスポートセクションがハンズオンコントロールを実現し、スケール＆コードモード、パターン、フリーズ、ミューテイト機能を備えた強化されたアルペジエーターなどの高度なパフォーマンスツールが新たな創造的可能性を切り開きます。
MPK Mini IVには専用の強力なソフトウェアシンセである新しいStudio Instrument Collectionも付属します。AIR、Akai Pro、Moogによる1,000以上のプロフェッショナルにデザインされたプリセットが即座にインスピレーションをもたらします。事前にマッピングされた1対1のコントロールにより、MPK Mini IVのみを使用して膨大なサウンドライブラリをマウスなしで簡単かつ即座に操作できます。
USB-C接続、フルサイズMIDI出力、そして主要なDAW（Ableton Live、Logic Pro、FL Studio、Bitwig、Cubase）との統合によりプラグアンドプレイを実現。MPK Mini IVは次世代のクリエイターにとって柔軟なスタジオの武器となります。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
プレスリリース詳細へ