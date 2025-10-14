冬を告げるチョコレート「メルティーキッス」！ 雪の結晶を大きく配置したパッケージで季節感アップ！

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、冬期限定チョコレート「メルティーキッス」より、「メルティーキッスプレミアムショコラ」「同 フルーティー濃いちご」「同 プレミアムショコラ袋」「同 パーティーアソート袋」を2025年10月21日から、「同 初摘み濃抹茶」を2025年11月11日から全国で発売します。

❄️発売30年以上の冬期限定チョコレート❄️雪の結晶を大きく配置したパッケージで季節感アップ

左より「メルティーキッスプレミアムショコラ」（52g）、「同 フルーティー濃いちご」（53ｇ）、「同 初摘み濃抹茶」（53ｇ） 価格：オープンプライス

左より「メルティーキッスプレミアムショコラ袋」（124g）、「同 パーティーアソート袋」（121ｇ） 価格：オープンプライス

1992年の発売以来、冬を告げるチョコレートとして親しまれてきた「メルティーキッス」は、雪のようなくちどけと、ミルクとカカオが織りなすクリーミーでコクのある濃厚な味わいが特長の商品です。箱タイプは、冬の風物詩としてメルティーキッスの発売を楽しみにされているファンを中心に支持されており、大袋タイプは、家族や友人とのシェアに加えて、ヘビーユーザーの方のまとめ買いや、訪日外国人の方のお土産としてもご好評いただいています。

「プレミアムショコラ」は、コク深いミルクと、濃く華やかに広がるドミニカ共和国産カカオ※1の香りを楽しめます。

「フルーティー濃いちご」は、エクアドル産カカオ※2のフローラルな香りの中から、鮮やかに広がる甘酸っぱいいちごの味わいを堪能できます。

「初摘み濃抹茶」は、エクアドル産カカオ※2のフローラルな香りと、ふくよかに広がる西尾産初摘み抹茶の香りとうま味を楽しめ、インバウンド需要も高くなっています。

「プレミアムショコラ袋」は、プレミアムショコラのヘビーユーザー向けの大袋タイプです。

「パーティーアソート袋」は「プレミアムショコラ」「フルーティー濃いちご」「初摘み濃抹茶」の3種が入った大袋タイプで、まとめ買いや大人数でのシェアにおすすめです。

パッケージは、昨年と比較して雪の結晶を大きく配置したデザインで、冬の幻想的な様子や季節感を表現しました。「メルティ―キッス」ならではの、雪のようなくちどけで、心地良いしあわせな時間をお楽しみいただけます。

本商品の発売を通じ、チョコレートのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 ドミニカ共和国産カカオ豆使用（カカオマス中53％、製品中10％）

※2 エクアドル産カカオ豆使用（カカオマス中17％、製品中1％）