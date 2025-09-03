キャンペーン参加でポイントが必ずもらえる！「ゴルフドゥ！オンラインショップ 総額1000万ポイント山分けキャンペーン」実施中
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328641&id=bodyimage1】
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）が運営するゴルフドゥ！オンラインショップ（ https://www.golfdo.com/ ）では、2025年10月5日（日）までの期間限定で、「ゴルフドゥ！オンラインショップ 総額1000万ポイント山分けキャンペーン」を実施中です。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=436
【キャンペーン概要】
■キャンペーン名：ゴルフドゥ！オンラインショップ 総額1000万ポイント山分けキャンペーン
■応募期間：2025年9月1日（月）～2025年10月5日（日）
■内容：期間中にゴルフドゥ！オンラインショップの6つの利用条件のうちいずれかを達成した方に、各達成条件に応じた応募口数を付与します。獲得した応募口数に基づいて1000万ポイントを参加者全員で山分けしたポイント数（※）をプレゼントします。なお、各条件それぞれ1口ずつ獲得でき、最大で6口まで獲得可能です。
※1000万÷応募口数（小数点以下は切り捨て）
■応募条件：1. 中古クラブの購入
2.新品クラブの購入
3.オンライン買取成立
4.ゴルフ用品の購入
5.グリップ交換の利用
6.レビューの投稿
■ポイント付与：2025年10月25日以降を予定 ※事情により延期となる場合があります。
■付与ポイントの有効期限：2025年12月30日（日）
■キャンペーンページ：https://www.golfdo.com/sinfo/1000m-campaign/
■お問合せ先：ゴルフドゥ！オンラインショップカスタマーサポート（受付時間：土日祝除く平日10：00～18：00）
https://www.golfdo.com/inquiry/ （ページ下部にお問合せフォームがございます。）
〈注意事項〉
※キャンペーン終了後に条件を満たした場合は対象外です。
※獲得できるポイントの上限は5,000ポイントです。そのため参加人数によっては1000万ポイントの山分けとならない場合があります。予めご了承ください。
※付与されたポイントは、ゴルフドゥオンラインショップでのみ利用可能です。
※購入に関わる条件で購入が完了しなかった場合は無効となります。
※虚偽の情報提供や不正な手段による応募等の正行為が発覚した場合やレビューが不適切な内容であるため掲載ができない場合には、キャンペーン参加およびポイント付与が無効となります。
※キャンペーンの内容は予告なく変更または中止される場合があります。変更・中止の場合、ゴルフドゥオンラインショップの公式サイトおよびメールマガジンでお知らせします。
※その他、詳細はゴルフドゥ！オンラインショップのキャンペーンページにてご確認ください。
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
