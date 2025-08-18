【国際物流総合展2025に初出展】「コマースロボ」～受注から出荷のめんどくさいをまるっと解決～ OMS＋WMS一体型の業務効率化クラウドシステムを展示紹介！
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年9月10日（水）～9月12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025」にて、OMS（受注管理システム）とWMS（倉庫管理システム）を一体化したクラウド型業務支援ツール「コマースロボ」を出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326629&id=bodyimage1】
■ 業務の“めんどくさい”をまとめて解決。「コマースロボ」とは？
「コマースロボ」は、通販・EC・メーカー物流の現場における
受注処理～在庫連携～出荷指示までの一連の業務フローをクラウドで一元化するシステムです。
「人手が足りない」「誤出荷が多い」「情報がバラバラ」など、
多くの事業者様が抱える物流業務の“めんどくさい”を、まるっと最適化・自動化します。
・OMS（受注管理）＋WMS（倉庫管理）の一体型クラウドシステム
・シンプルUIで誰でも使いやすい操作性
・システム間の分断を防ぎ、現場と管理者の両方のストレスを削減
製品詳細：https://www.commerce-robo.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326629&id=bodyimage3】
■ 展示会出展内容について（国際物流総合展2025）
今回の展示では、下記内容をご覧いただけます。
・コマースロボの画面デモンストレーション
・業務効率化事例紹介（3社インタビュー展示）
・初出展記念キャンペーン情報あり
・別ブースにて新WMS【ロジグラム】も同時出展！
「受注から出荷のめんどくさいをコマースロボに」
現場の困りごとを、コマースロボにおまかせ。ぜひブースにお越しください！
■ 開催概要（展示会情報）
イベント名：国際物流総合展2025
会期：2025年9月10日（水）～9月12日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト（東展示棟）
出展社名：株式会社コマースロボティクス（ブース番号：5-204）
■ 会社概要
会社名：株式会社コマースロボティクス
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4F
代表者：伊藤彰弘
設立：2013年7月
事業内容：クラウド業務支援システムの開発・提供
コーポレートサイト：https://commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326629&id=bodyimage1】
