株式会社ブライセン （本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優） は、2025年9月10日（水）から12日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「国際総合物流展2025」に、同社の物流自動化ソリューション「COOOLaWES」を出展いたします。

昨今の物流業界では、WMSとWCSを直結させたシステム運用において、現場での調整作業や柔軟性の欠如が課題となるケースが増えています。本展示会では、これらの課題に対してWESがもたらす最適制御の価値をご紹介し、最新の物流自動化の形をご提案します。







■ 出展内容

・最新版GUIによる分析画面デモ

・COOOLaとのシームレス連携デモ

・WESとWCS、WMSの最適な連携構成を解説するパネル展示

本展示を通じて、物流現場が抱える隠れた課題の解決に向けた新しいアプローチをご覧いただくとともに、実際の導入をご検討いただく際のご相談も承ります。

【出展情報】

展示会名：国際総合物流展2025

会期：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

小間番号：東ホール5-801

アクセス：

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分

事前来場登録はこちら：https://www.logistech-online.com/jp/registration.php







招待状を郵送でお送りすることも可能ですので、ご要望の方はwes-sales@brycen.co.jpまでご連絡くださいませ。





