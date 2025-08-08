こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【ブライセン】COOOLaWESは国際物流総合展に出展いたします。
株式会社ブライセン （本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優） は、2025年9月10日（水）から12日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「国際総合物流展2025」に、同社の物流自動化ソリューション「COOOLaWES」を出展いたします。
昨今の物流業界では、WMSとWCSを直結させたシステム運用において、現場での調整作業や柔軟性の欠如が課題となるケースが増えています。本展示会では、これらの課題に対してWESがもたらす最適制御の価値をご紹介し、最新の物流自動化の形をご提案します。
■ 出展内容
・最新版GUIによる分析画面デモ
・COOOLaとのシームレス連携デモ
・WESとWCS、WMSの最適な連携構成を解説するパネル展示
本展示を通じて、物流現場が抱える隠れた課題の解決に向けた新しいアプローチをご覧いただくとともに、実際の導入をご検討いただく際のご相談も承ります。
【出展情報】
展示会名：国際総合物流展2025
会期：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
小間番号：東ホール5-801
アクセス：
・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分
・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分
事前来場登録はこちら：https://www.logistech-online.com/jp/registration.php
招待状を郵送でお送りすることも可能ですので、ご要望の方はwes-sales@brycen.co.jpまでご連絡くださいませ。