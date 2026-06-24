「私の国は恥さらしだ」「眠気がするほど退屈」イングランド、73位と衝撃の０−０…母国ファンうんざり「初期設定に戻った」【W杯】
シュート数は19−２だが、スコアは０−０だ。
現地６月23日に開催された北中米ワールドカップのL組２節で、FIFAランキング４位（最新確定値）のイングランド代表が、同73位のガーナ代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦。立ち上がりから圧倒的に押し込むも、頼みのハリー・ケインが決定機を仕留め損ねるなどし、最後までゴールを奪えなかった。
スコアレスドローで連勝を逃し、グループステージ突破の決定は、パナマと戦う最終節に持ち越しとなった。
不甲斐ない結果に母国のファンは不満露わだ。イングランド代表公式Xの投稿に、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「苛立たしい。がっかりだ」
「眠気がするほど退屈」
「首相が辞任して今度はこれだよ。私の国は恥さらしだ」
「トゥヘルの攻撃構築は失望ものだった」
「引き分けられて良かった」
「パーマーやアレクサンダー＝アーノルドはなぜいないんだ？」
「マグワイアを連れてこい」
「サカとラッシュフォードはスタメンにすべき」
「クロアチア戦は４ゴールを挙げ、まるで全盛期のバルセロナだった。デフォルト設定に戻った感じだ」
「彼らがグループステージ全試合に勝つことは決してない」
「この試合に関してはもう二度と口にしないようにしよう」
一方で、「世界の終わりじゃない。切り替えてパナマ戦に臨もう」「パナマ戦ではもっと良いパフォーマンスが見られるよう願う」といった前向きなエールもある。
60年ぶりの優勝へ。ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘルが率いるチームは、クロアチアとの初戦（４−２）で示したような、抜群の得点力を常時発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】頼みのケインがまさかの…バー直撃直後の痛恨シュートミス
現地６月23日に開催された北中米ワールドカップのL組２節で、FIFAランキング４位（最新確定値）のイングランド代表が、同73位のガーナ代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦。立ち上がりから圧倒的に押し込むも、頼みのハリー・ケインが決定機を仕留め損ねるなどし、最後までゴールを奪えなかった。
スコアレスドローで連勝を逃し、グループステージ突破の決定は、パナマと戦う最終節に持ち越しとなった。
不甲斐ない結果に母国のファンは不満露わだ。イングランド代表公式Xの投稿に、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「眠気がするほど退屈」
「首相が辞任して今度はこれだよ。私の国は恥さらしだ」
「トゥヘルの攻撃構築は失望ものだった」
「引き分けられて良かった」
「パーマーやアレクサンダー＝アーノルドはなぜいないんだ？」
「マグワイアを連れてこい」
「サカとラッシュフォードはスタメンにすべき」
「クロアチア戦は４ゴールを挙げ、まるで全盛期のバルセロナだった。デフォルト設定に戻った感じだ」
「彼らがグループステージ全試合に勝つことは決してない」
「この試合に関してはもう二度と口にしないようにしよう」
一方で、「世界の終わりじゃない。切り替えてパナマ戦に臨もう」「パナマ戦ではもっと良いパフォーマンスが見られるよう願う」といった前向きなエールもある。
60年ぶりの優勝へ。ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘルが率いるチームは、クロアチアとの初戦（４−２）で示したような、抜群の得点力を常時発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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