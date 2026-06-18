優勝賞金7.2億円 「全米オープン」賞金総額100万ドル増で“史上最高額更新”
＜全米オープン 事前情報◇17日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャーの今季第3戦「全米オープン」が、現地時間18日（木）から行われる。開幕に先立ち、賞金総額と優勝賞金が主催の全米ゴルフ協会（USGA）から発表された。
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今年の賞金総額は2250万ドル（約36億1400万円）で、前年の2150万ドルから100万ドル増額し、大会史上最高額を更新した。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）を獲得する。2位以下の賞金配分は大会期間中に発表される。前回、シネコック・ヒルズGCで開催された2018年は賞金総額1200万ドル。19年は1250万ドルに増額され、22年には1750万ドル、23年には2000万ドル、24年から2年間は2150万ドル、そして今年は2250万ドルとなった。大会側は「この増額ペースを維持できていることを誇りに思う」とコメントした。日本勢は5人が出場する。今年で14回目となる松山英樹、大会初出場となる久常涼の米ツアー組に加え、日本最終予選会を勝ち抜いた大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平はいずれも初出場となる。【全米オープンの賞金総額、優勝賞金額】2026年 2250万ドル、450万ドル2025年 2150万ドル、430万ドル2024年 2150万ドル、430万ドル2023年 2000万ドル、360万ドル2022年 1750万ドル、315万ドル2021年 1250万ドル、225万ドル2020年 1250万ドル、225万ドル2019年 1250万ドル、216万ドル
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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