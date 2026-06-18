均衡を破った後半AT5分劇的弾!!ガーナがパナマを破って白星発進
[6.17 W杯L組第1節 ガーナ1-0パナマ トロント]
ワールドカップ北中米大会のグループL第1節で、ガーナ代表がパナマ代表を1-0で下した。第2戦でガーナはイングランド、パナマはクロアチアと対戦する。
2大会連続5回目の出場となるガーナと、2大会ぶり2回目の出場となるパナマのマッチアップ。ともにイングランド、クロアチアと同組を戦うだけに、ともに勝ち点3のほしい一戦になった。
試合は互角の展開になった。ただ大会前から負傷者が多く、主力選手数人をメンバーに呼べなかったガーナは、先発したGKローレンス・アティ・ジギが前半のみで交代。4月に就任したカルロス・ケイロス監督は大会に入っても頭を悩ませる展開が続いた。
ただ後半に入ってもスコアはなかなか動かなかった。ボール保持率ではややパナマが優勢に進めるが、チャンスの数ではガーナが上回る。しかし後半28分に右FKを頭で合わせたDFジョナス・アジェティのヘッドは枠左に外れる。
後半45分にはカウンターからMFアントワーヌ・セメニョのスルーパスで抜け出したFWブランドン トーマス=アサンテがGKとの1対1を作るが、GKオルランド・モスケーラに防がれて、得点はできなかった。
しかし後半アディショナルタイム5分、歓喜の瞬間は訪れた。ガーナはまたもセメニョのスルーパスからアサンテが左サイドを突破。ゴール前にグラウンダーのボールを入れると、詰めていたMFケイレブ・イレンキが押し込んで、勝利を呼び込んだ。
ワールドカップ北中米大会のグループL第1節で、ガーナ代表がパナマ代表を1-0で下した。第2戦でガーナはイングランド、パナマはクロアチアと対戦する。
2大会連続5回目の出場となるガーナと、2大会ぶり2回目の出場となるパナマのマッチアップ。ともにイングランド、クロアチアと同組を戦うだけに、ともに勝ち点3のほしい一戦になった。
ただ後半に入ってもスコアはなかなか動かなかった。ボール保持率ではややパナマが優勢に進めるが、チャンスの数ではガーナが上回る。しかし後半28分に右FKを頭で合わせたDFジョナス・アジェティのヘッドは枠左に外れる。
後半45分にはカウンターからMFアントワーヌ・セメニョのスルーパスで抜け出したFWブランドン トーマス=アサンテがGKとの1対1を作るが、GKオルランド・モスケーラに防がれて、得点はできなかった。
しかし後半アディショナルタイム5分、歓喜の瞬間は訪れた。ガーナはまたもセメニョのスルーパスからアサンテが左サイドを突破。ゴール前にグラウンダーのボールを入れると、詰めていたMFケイレブ・イレンキが押し込んで、勝利を呼び込んだ。