来月４日に開幕する夏の全国高校野球群馬大会の組み合わせ抽選会が前橋市内で行われ、参加６５校５９チームの対戦相手が決まりました。

抽選会は昌賢学園まえばしホールで午後２時すぎから始まり、参加６５校５９チームのキャプテンや関係者が集まりました。今大会は万場と嬬恋、板倉が部員不足のため不参加。前橋西・玉村・榛名・下仁田・藤岡工業・吉井・長野原の７校が連合チームで出場します。

では、ブロックごとに注目カードを紹介します。まずはＡブロックです。トーナメント表の赤いマークは群馬テレビで実況生中継、青いマークはサブチャンネルで放送します。大会３連覇を目指す健大高崎は、開幕カードの伊勢崎工業と渋川工業の勝者との初戦です。春ベスト８の前橋と前回大会ベスト８の農大二高は１回戦屈指の好カード。尾瀬と四ツ葉はともに８年ぶりの単独出場。伊勢崎、前橋南とそれぞれ対戦します。

つづいてＢブロックです。去年秋、準優勝の商大附属は大泉と５年ぶりにノーシードから挑む前橋育英の勝者と、春ベスト８の常磐は桐生工業と伊勢崎商業の勝者と対戦します。このほか、甲子園出場経験のある桐生商業や桐生工業、高崎商業や桐生も虎視眈々と頂点を狙います。

つづいてＣブロックです。春準優勝の前橋商業は沼田と勢多農林の勝者との初戦。去年夏、去年秋ともにベスト８の利根商業は１回戦で太田工業と対戦します。去年秋ベスト８の高経大附属は富岡との初戦です。

おしまいにＤブロックです。去年秋の王者・桐生第一など東毛勢８校が名を連ねました。春ベスト８の関学大附属は太田東との初戦、去年夏と秋ベスト８の高崎は、７校連合と好投手を擁する安中総合は藤岡中央、４年ぶりの優勝を目指す樹徳は富岡実業とそれぞれ対戦します。

大会は来月４日に開幕、上毛新聞敷島球場など県内４つの球場で１４日間にわたり熱戦が展開されます。日程が順調に進めば来月２６日に決勝戦が行われます。