◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、美浦トレセン

ＮＨＫマイルＣ９着からの巻き返しを狙うエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、Ｗコースでナリノシャーウッド（３歳１勝クラス）の外を併走するような形から馬なりで６ハロン８２秒５―１１秒４。いつもは派手に突き抜けることが多いが、今回は最後まで並んだままゴールした。寺河助手は「時計的には同じくらい動いていますし、併走馬の動きで見た目が違うだけ。先週、今週と相手がしっかりと併せてくれているぶん、最後まで集中したいい追い切りができています」と、中身の濃い稽古に手応えをつかむ。

朝日杯ＦＳ以来の実戦でＧ１参戦の前走は気負いもあって力を発揮できなかった。「前回はＧ１ですし、どうしても仕上げざるを得なかった。結局、それが東京に行って気負った部分でもあると思う。（稽古で）追走してつかまえにいくとオーバーワークになる危険性もあるので、横の馬を利用してセーブするイメージでやりました」と道中から併走にした意図を説明。陣営の工夫で２歳時の輝きを取り戻す。