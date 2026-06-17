偽物のインターネットサイトで商品を購入した女性に、返金手続きを装って決済サービス「PayPay」から電子マネー約22万円を送金させてだまし取ったとして無職の男が逮捕されました。

電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市の無職、木村政信容疑者（33）です。捜査関係者によりますと、木村容疑者は2025年8月、仲間と共謀して、インターネットサイトでテニスラケットを購入した女性に、返金手続きと称して「PayPay」で電子マネー約22万円を送金させ、だまし取った疑いがもたれています。

女性がラケットを購入したネットショッピングサイトは偽物で、木村容疑者らは「在庫切れなので電子マネーで返金する」などとウソのメッセージを送り、「返金手続きを行います」「二次元コードをスキャンして今から申し上げる認証コードを入力してください」などと女性に言っていたということです。

ただ、この二次元コードは実際には「PayPay」の送金用のもので、入力してほしいと言っていた「認証コード」は送金する金額だったということです。

被害に遭った女性は「不審に思ったが矢継ぎ早に数字の入力を指示された」「『これは送金ではなく認証だし、誰にも送金なんてされるはずない』と言われた」と話しています。

警視庁の調べに対し、木村容疑者は「PayPayを受け取ったのは認めるが、人をだましてはいない」と容疑を一部否認しているということです。

木村容疑者は「闇バイト」に応募したとみられ、指示役から中国語で指示を受けていたということで、警視庁は木村容疑者の背後に国際的な犯罪組織がいる可能性も視野に捜査を進めています。

また、今回と同様の手口による被害相談が去年1年間でおよそ180件寄せられていて、注意をよびかけています。