「外出先などで、階段や段差を避けるようになった」「気がつくと、すり足やちょこちょこ歩きになっている」という方もいるのではないでしょうか？「それは、『歩く力』が低下してきたという、体からの重要なサインです」と語るのは、リハビリテーション科医である安保雅博さんです。そこで今回は安保さんの著書『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より一部を抜粋してお届けします。

【表】70代になると約3割の筋肉が失われる…特に減りやすい筋肉は？

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老いは「肩」から始まる

突然ですが、ひとつ質問です。

20代の頃と70代では、筋肉の量はどれくらい減っていると思いますか？

厚生労働省の健康情報サイト「ｅ−ヘルスネット」によると、全身の骨格筋量は、20代を１００とした場合、70代では70まで低下します。

つまり、約３割の筋肉が失われているのです。

筋肉は、年齢とともにまんべんなく減るわけではありません。

特に減りやすいのは、「歩く」「立つ」「姿勢を保つ」ための筋肉です。

これは、特別な病気がある人の話ではありません。ごく普通に年を重ねただけで誰にでも起こる変化です。



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

自覚症状がない

厄介なのは、こうした変化のほとんどに「自覚症状がない」ということです。

「大きな痛みはない」

「ゆっくりでも歩けている」

「日常生活も何とかこなせている」

そのため、多くの人が「まだ大丈夫」「年のわりには元気」などと思いながら、気づかないうちに老化を進めてしまいます。

そして、その“最初の変化”が表れやすい場所――それが肩なのです。



『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（著：安保雅博／アスコム）

肩から始まる老いは、次のような流れで全身へ波及していきます。

(1) 体全体の筋力（特に背中の筋肉）が衰え、肩の関節可動域が狭くなってくる

↓

(2) 肩が前に倒れ、首〜頭が前に出る

↓

(3) 背中が丸まり、重心が後ろに傾く

↓

(4) 骨盤が後ろに傾き、ひざや股関節に負担がかかる

↓

(5) 重心バランスが崩れて不安定になり、転びやすくなる



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

「肩が少し前に出るくらいで、そんなに影響があるの？」と思われるかもしれません。

しかし転倒の多くは、こうした小さな姿勢の崩れの積み重ねによって起こります。

姿勢の崩れが寿命を縮める

なぜ老いは、「肩が前に倒れ、首〜頭が前に出る」という形から始まるのでしょうか。

理由はとても単純で、「人の頭はとても重い」からです。頭の重さは、体重の約８％。体重60kgの人なら、約５kgに相当します。５kgというと、よく売られているお米の袋と同じ重さです。

それだけ重たいものを支えているのですから、体にかかる負荷は相当に大きいということが想像できるのではないでしょうか。

頭の重さは年を取ってもほとんど変わりません。

しかし、重たい頭を支える背中の筋肉は、年齢と共にどんどん弱っていきます。その結果、背筋は頭を支えきれなくなり、首〜頭が前に出てしまうのです。

肩の老化

さらに、背筋には背中をシャキッと伸ばし、よい姿勢を保つという役割もあります。背骨そのものに大きな問題がなければ、背中が丸くなる原因の多くは、筋力の低下です。

背筋が弱る→体をまっすぐ保てなくなる→腕の重みが前方にかかる→肩も前に倒れていく。

こうして、肩から始まった老いが、全身へ広がっていきます。

この状態を放っておくと、「肩が前に倒れた姿勢」「首〜頭が前に出た姿勢」が体に記憶されてしまいます。その結果、肩・首・背中まわりの筋肉や腱、靭帯が硬くなり、関節の動く範囲（可動域）が狭まっていくのです。

●肩の老化度チェック

□ 腕が上がりにくい

□ 肩や首、背中に張りや痛み、違和感がある

□ 後ろを振り向きにくい

□ 首を後ろに倒して天井（真上）を見上げられない

特別な病気などがない場合、このような症状は、肩から始まる姿勢の崩れによるものです。当てはまるものがあれば、すでに肩の老化が始まっているサインです。

そして、この状態こそが、転倒しやすい体への入り口なのです。

※本稿は、『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。