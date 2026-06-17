現地6月16日、英アスコット競馬場で行われたクイーンアンステークス（G1・芝直線1600m）は、K.シューメーカー騎乗、テンボブトニー（牡5・英・E.ウォーカー）が波乱を演出した。単勝51倍の低評価を覆し、ロイヤルアスコット開幕戦で大金星を飾った。

レースではオペラバッロが先行して流れを作る中、テンボブトニーは最後方を追走。直線で馬群の外から鋭く脚を伸ばすと、モアサンダーとの追い比べを制し、半馬身差をつけてゴールした。2着にモアサンダー、3着にオペラバッロが入った。

「秋はフォレ賞を目標に」

E.ウォーカー調教師は「本当に信じられない物語です。10日前にG3を勝った馬が、ここでG1まで勝ってしまった。ジョッキーは完璧な騎乗をしてくれました」と喜びを語った。また、今後については「もともと秋のフォレ賞を目標に考えていました」とコメントした。

シューメーカー騎手は「テンボブトニーはもともとG1レベルの能力を持っていた馬です。レースではとても楽に運べましたし、今は本当に充実しています。ロイヤルアスコット初日の第1レースでG1を勝てたのは特別です」と勝利を振り返った。

一方、G1・ロッキンジS（芝1600m）を制して1番人気に支持されたノータブルスピーチは見せ場なく6着。管理するチャーリー・アップルビー調教師は「アスコットとの相性と言わざるを得ません。ここでは本来の走りができないようです」と語り、今後はフランスのジャックルマロワ賞（G1・芝1600m）を目標にする考えを明かした。

◇ロイヤルアスコット開催とは

英国王室が主催する競馬の祭典。毎年6月第3週にアスコット競馬場で開催され、世界各国のトップホースが集う。欧州競馬を代表するイベントのひとつとして知られている。