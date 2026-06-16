viviONは、新たなVTuberグループ『ゆうぎり高校』を設立し、5人のVTuberがデビューすることを発表した。初配信は6月19日午後7時より各メンバーのYouTubeチャンネルにて実施される。

（関連：【画像あり】ゆうぎり高校デビュー配信リレーのスケジュールとメンバー5人のソロカット）

『ゆうぎり高校』は、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーとするVTuberグループで、多彩な特技やスキル、尖った個性を持つ5人で構成される。

メンバーは、運命メイナ（イラストレーター：ゆんみ）、天羅洲テラス（イラストレーター：鉢人）、LN_へるぷ.exe（イラストレーター：ちょん*）、篠崎シャノン（イラストレーター：AIKO）、宮霧りりい（イラストレーター：ももいもん）の5人。承認欲求に貪欲なバケモノ、元一般成人女性の魔法少女、電子生命体、音楽を愛する表現者、過激派夢女子のおねえさんと、それぞれ異なる個性を持つキャラクター設定となっている。

『ゆうぎり高校』は、同社が展開する『あおぎり高校』と理念を共有する姉妹校グループとして位置づけられ、傘下プロダクションの『ビバップ高校』『娯楽組』、個人勢VTuberの従井ノラらも参画するバーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City』に参加する新たな学舎となる。2つの学校と『VHS City』参画グループが交わることで、コラボレーションの枠を超えたコンテンツ展開を目指目指している。

なお、6月19日午後7時からのリレー形式デビュー初配信に先駆け、6月16日19時30分には各メンバーのチャンネルでデビュー動画が投稿される。また、それに先立つ6月16日19時より、『あおぎり高校』公式チャンネルにて『ゆうぎり高校』メンバーの初登場動画が公開予定となっている。

あわせて、6月16日12時より「ゆうぎり高校デビュー応援キャンペーン」を開催。ゆうぎり高校職員室公式Xアカウントのフォローと該当投稿のリポストを行ったユーザーから抽選で10名に「ゆうぎり高校デビューグッズセット」がプレゼントされる。詳細は公式Xアカウントから告知される。

■VTuberグループ『ゆうぎり高校』のメンバー紹介

・名前：運命メイナ(うんめい めいな)・誕生日：12月12日・身長：153cm・イラストレーター：ゆんみ

承認欲求に貪欲なバケモノ。普段から大口を叩きがちだが、ただのインターネット弁慶である。活動を通して自分の生きた証を残すとともに、運命…まさにデスティニーを探している。富豪になることを夢に、己の無限なる付加価値を見つけるため、ゆうぎり高校に爆誕！

・名前：天羅洲テラス(あまらす てらす)・誕生日：3月14日・身長：153cm・イラストレーター：鉢人

ある日突然、魔法少女になった元一般成人女性。天真爛漫で嘘がつけず、可愛いものや恐竜が好き。持ち前のクリエイター気質を活かして、ゆうぎり高校で配信活動を始めた。さぁ今日もノリと勢い（と実は緻密な計算）で、みんなの退屈を吹き飛ばしちゃうくらいぶちアゲていくよーん！

・名前：LN_へるぷ.exe(えるえぬ へるぷ)・誕生日：1月10日・身長：148cm・イラストレーター：ちょん*

猫をモフるべく人間界にやってきた、インテリジェンスな電子生命体。電子界にはない人類文化に夢中になっており、カルチャーウォッチングに余念がない。共にエンタメを作ってくれる仲間を探してゆうぎり高校に入学した。いつの日かオタクの生活をハッピーで潤おすOSになりたい。

・名前：篠崎シャノン(しのざき しゃのん)・誕生日：4月23日・身長：158cm・イラストレーター：AIKO

音楽を愛する表現者。クールに見えて頭の中はいつも音でうるさい。現実より鮮やかな空想に逃げ込みがちで、ときどき帰ってこなかったりもする。目標は幕張メッセでライブをすること！感情処理が苦手だからこそすべてを音楽に変え、ゆうぎり高校での活動に全力を尽くす。

・名前：宮霧りりい(みやきり りりい)・誕生日：6月3日・身長：168cm・イラストレーター：ももいもん

同担拒否 過激派夢女子のおねえさん。同担とはお話ができないため、いつもお友達のみみいちゃんと推し語りをしている。推し活の楽しさを世界に広めるべく、ゆうぎり高校に入学した。活動を通して、「推しの一番」の称号にふさわしい自分になりたい！

（文＝リアルサウンドテック編集部）