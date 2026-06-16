[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](シアトル)

※04:00開始

<出場メンバー>

[ベルギー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ブランドン・メシェレ

DF 15 トーマス・ムニエ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 25 ネイサン・ノイ

MF 7 ケビン・デ・ブライネ

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 10 レアンドロ・トロサール

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 24 アマドゥ・オナナ

FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ

控え

GK 12 センネ・ラメンス

GK 13 マイク・ペンダース

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 5 マキシム・デ・クーパー

DF 16 コニ・デ・ビンター

DF 18 ホアキン セイス

MF 6 アクセル・ビツェル

MF 20 ハンス・バナケン

MF 23 ニコラス・ラスキン

FW 9 ロメル・ルカク

FW 14 ドディ・ルケバキオ

FW 19 ディエゴ・モレイラ

FW 22 アレクシス・サレマーカーズ

FW 26 マティアス・フェルナンデス

監督

ルディ ガルシア

[エジプト]

先発

GK 23 モスタファ ショベイル

DF 2 ヤセル イブラヒム

DF 3 モハメド ハニー

DF 13 アーメド ファトゥー

DF 14 ハムディ ファティ

MF 8 エマム アシュール

MF 10 モハメド・サラー

MF 11 モスタファ ジコ

MF 17 モハナド ラシーン

MF 19 マルワン アッティア

FW 22 オマル・マーモウシュ

控え

GK 1 モハメド エル シェナウィ

GK 16 エル マフディ ソリマン

GK 26 モハメド アラー

DF 4 ホッサム アブデルマギド

DF 5 ラミー ラビア

DF 6 モハメド・アブデルモネイム

DF 15 カリム ハフェズ

DF 24 タレク アラー

MF 18 ナビル エマド ドンガ

MF 21 マハムード サベル

MF 25 ジーゾ

FW 7 マフムード・トレゼゲ

FW 9 ハムザ アブデルカリム

FW 12 ハイセム・ハッサン

FW 20 イブラヒム アデル

監督

フセインホサーム ハサーン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります