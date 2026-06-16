ベルギーvsエジプト スタメン発表
[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](シアトル)
※04:00開始
<出場メンバー>
[ベルギー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ブランドン・メシェレ
DF 15 トーマス・ムニエ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 25 ネイサン・ノイ
MF 7 ケビン・デ・ブライネ
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 レアンドロ・トロサール
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
控え
GK 12 センネ・ラメンス
GK 13 マイク・ペンダース
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 5 マキシム・デ・クーパー
DF 16 コニ・デ・ビンター
DF 18 ホアキン セイス
MF 6 アクセル・ビツェル
MF 20 ハンス・バナケン
MF 23 ニコラス・ラスキン
FW 9 ロメル・ルカク
FW 14 ドディ・ルケバキオ
FW 19 ディエゴ・モレイラ
FW 22 アレクシス・サレマーカーズ
FW 26 マティアス・フェルナンデス
監督
ルディ ガルシア
[エジプト]
先発
GK 23 モスタファ ショベイル
DF 2 ヤセル イブラヒム
DF 3 モハメド ハニー
DF 13 アーメド ファトゥー
DF 14 ハムディ ファティ
MF 8 エマム アシュール
MF 10 モハメド・サラー
MF 11 モスタファ ジコ
MF 17 モハナド ラシーン
MF 19 マルワン アッティア
FW 22 オマル・マーモウシュ
控え
GK 1 モハメド エル シェナウィ
GK 16 エル マフディ ソリマン
GK 26 モハメド アラー
DF 4 ホッサム アブデルマギド
DF 5 ラミー ラビア
DF 6 モハメド・アブデルモネイム
DF 15 カリム ハフェズ
DF 24 タレク アラー
MF 18 ナビル エマド ドンガ
MF 21 マハムード サベル
MF 25 ジーゾ
FW 7 マフムード・トレゼゲ
FW 9 ハムザ アブデルカリム
FW 12 ハイセム・ハッサン
FW 20 イブラヒム アデル
監督
フセインホサーム ハサーン
※04:00開始
<出場メンバー>
[ベルギー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ブランドン・メシェレ
DF 15 トーマス・ムニエ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 25 ネイサン・ノイ
MF 7 ケビン・デ・ブライネ
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 レアンドロ・トロサール
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 24 アマドゥ・オナナ
控え
GK 12 センネ・ラメンス
GK 13 マイク・ペンダース
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 5 マキシム・デ・クーパー
DF 16 コニ・デ・ビンター
DF 18 ホアキン セイス
MF 6 アクセル・ビツェル
MF 20 ハンス・バナケン
MF 23 ニコラス・ラスキン
FW 9 ロメル・ルカク
FW 14 ドディ・ルケバキオ
FW 19 ディエゴ・モレイラ
FW 22 アレクシス・サレマーカーズ
FW 26 マティアス・フェルナンデス
監督
ルディ ガルシア
[エジプト]
先発
GK 23 モスタファ ショベイル
DF 2 ヤセル イブラヒム
DF 3 モハメド ハニー
DF 13 アーメド ファトゥー
DF 14 ハムディ ファティ
MF 8 エマム アシュール
MF 10 モハメド・サラー
MF 11 モスタファ ジコ
MF 17 モハナド ラシーン
MF 19 マルワン アッティア
FW 22 オマル・マーモウシュ
控え
GK 1 モハメド エル シェナウィ
GK 16 エル マフディ ソリマン
GK 26 モハメド アラー
DF 4 ホッサム アブデルマギド
DF 5 ラミー ラビア
DF 6 モハメド・アブデルモネイム
DF 15 カリム ハフェズ
DF 24 タレク アラー
MF 18 ナビル エマド ドンガ
MF 21 マハムード サベル
MF 25 ジーゾ
FW 7 マフムード・トレゼゲ
FW 9 ハムザ アブデルカリム
FW 12 ハイセム・ハッサン
FW 20 イブラヒム アデル
監督
フセインホサーム ハサーン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります