「自分のセーブは大きかった」序盤の大ピンチ防いだ鈴木彩艶、W杯デビューは「いいメンタリティーでできた」

「自分のセーブは大きかった」序盤の大ピンチ防いだ鈴木彩艶、W杯デビューは「いいメンタリティーでできた」