◆米大リーグ レッドソックス―レンジャーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。第２打席で右翼線二塁打を放った。

初回先頭の第１打席は変化球攻めで空振り三振。３回先頭の第２打席も同様に変化球が続いたが、カウント２―１からの４球目、内角低めへのスプリットを右翼線に打ち返し、二塁打とした。

続くラファエラの三ゴロで三進。３番アブレイユは緩い一ゴロで吉田は本塁へ突入したが、タッチアウトで併殺となった。

吉田が１番でスタメン出場するのは、昨年９月６、７日（同７、８日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦以来で、メジャー３度目。直近は２試合連続で欠場していたが、先頭打者として３試合ぶりにスタメンに戻った。長打は５月２４日に１号本塁打と二塁打を放って以来、出場１１試合ぶりだった。

４日（同５日）からの直近８試合で５試合が欠場。若手の台頭で厳しい立場に立たされている。６月は１８打数２安打で長打なしの打率１割１分１厘と苦しんでいたが、結果を出した。