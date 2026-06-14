人の見た目や体格は、その人の雰囲気を大きく左右します。しかし、着用する衣類でも大きく変わるようです。漫画家・ナコさんがカドコミにて連載中の作品『ガラノノガラ』では、柄入りの布地に出会った男性の物語が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6900のいいねが寄せられました。



【漫画】「ガラノノガラ」（全編を読む）

主人公の男性・針山は、カバやオウム、キリンなど可愛らしい動物園柄の布地を新しく買い、自分用のシャツに仕立て上げました。元々体格がとても大きく目付きの悪い針山は、既製品の服を着ると怖い雰囲気になりがちです。そのため、全体に絵柄が入っている『総柄』といわれる布を選び、ネットで購入しています。



ある日、針山は近くのカフェに入店しました。すると女性店員は、誤って針山に水をかけてしまいます。謝る店員は「大丈夫ですから」と話す針山を、どこか驚いたような表情で見つめていました。



帰りがけ、自分の見た目で店員さんを怖がらせてしまったかもしれないと考える針山。すると先程の女性店員が追いかけてきて、「その服！どうしたんですか！？」と引き止められました。



実は彼女、動物園柄の布地の作者であり、自分の図案が服になっているのがあまりにも嬉しくて声をかけたのでした。針山はこのデザインの作者・ソウ☆ガラノ（以下、ガラノ）をもっとも推していたため、いま目の前に推し作家が居ることに思わず脳が混乱してしまいます。



ガラノは針山の服をみて、いま自分のデザイン柄の人気が伸び悩んでいること、また自分に自信が持てないと話し「総柄作家は諦めようと思ってます」と打ち明けました。針山はおどろき、今までガラノのデザイン布地で色んな作品を作ってきたことをアピールします。



ガラノは作品を見てみたいと思いますが、針山は写真を撮っていなかったため、また翌週会うことになりました。ガラノに総柄作家を辞めてほしくないと思った針山は、新たにポーチを作りレビューに投稿することにします。



そこまでガラノに特別な想いを抱いていたのは、ガラノの総柄が針山の人生を変えたからでした。今まで針山は、体格がとにかく大きいためサイズが合う服が少なく、自分に合うサイズだとガラの悪い人になってしまう自分が嫌いでした。



本当はかわいい柄が好きな針山は、ガラノの総柄を偶然見つけて、自分で服を作ってみようと決意します。仕上がったいちご柄の服は、職場の同僚からも「この格好ならあまりヤカラに見えないかも」と評判で、周囲からも怖がられる視線を感じない気がして、針山は自分が少し好きになれたのでした。



翌週、約束通りガラノに会うと、動物園柄の布地がなんとランキング5位にまで浮上していたのです。今まで針山は、作った作品を投稿したことがありませんでした。そこでレビューしてみたところ、運営に特集としてピックアップされてまたたく間に人気となったのです。



実はガラノも、雑貨などを作って宣伝すれば良いとは分かっていたものの、ガラノには裁縫の才能がまったくありませんでした。そこで、ガラノ作品の良さを知ってもらいたいと、針山とタッグを組むこととなったのでした。



読者からは「2人ともとてもかわいくて癒された」「今後の展開が楽しみ！」などの声が挙がっています。そこで、作者のナコさんに話を聞きました。



作者も今後の展開が未知数で楽しみ！

―裁縫をテーマの作品で、針山さんのような男性を主役に描いたのにはきっかけがあったのでしょうか？



ガラノさんは柄が好きだから柄を作っている人なので、針山くんは「自分で作るしかなかったから」始めた人にしようと考えました。



何かにハマるキッカケってさまざまで、興味があったり好きだったりで始めてみてハマる場合が多いと思いますが、必要に迫られて始めたことだけど案外向いていて楽しくなる、みたいなことも往々にしてあるなと思っていたので、メインの2人は「なぜ作るのか」のキッカケが違う人物背景にしたいな、と。



―作中のなかでお気に入りのコマや、注目してほしい部分があれば教えてください



第一話で気に入っているシーンは、針山くんの提案を受けたガラノさんが思い浮かべる「布雑貨に囲まれたイメージ」のページです。あと、冒頭の針山くんの裁縫シーン。ガラノさんが作った設定になっている総柄はそれ用にデザインしているので、柄も注目していただけると嬉しいです。



最後のページの「どう見てもヤカラ」な針山くんもたいへん気に入っています。



―針山さんとガラノさんの今後が気になる展開でした！



初めから、最後まで大体のプロットを立てて制作している本作品ですが、実際ネームに起こしてみると私の予想外のことになったりしているので、私も今後が気になっています(笑)。



裁縫や総柄作りだけでなく何かモノづくりをする人にも、初めてこういう世界に触れる人にも、何かをつくる楽しさを感じていただけたら、そして2人の行く末を見守っていただけたら嬉しいです。



（海川 まこと／漫画収集家）