2026年6月15日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
考え過ぎは百害あって一利なし。直感を頼りにすること。
イヤなことが続きそう……。でも笑顔があれば乗り切れる運。
現金の用意を。ふらっと入ったお店に掘り出し物があるかも。
後輩に振り回されるかも……。深追いせず、次に進もう。
友人との行動にツキあり。ただし買いものだけは避けるように。
懐は豊かでも今日の買いものは後悔しそう。見るだけが◎。
周囲への気配りを忘れないで。評判がグッとよくなるはず。
穏やかな態度が周囲に好感を与えそう。静かにほほ笑んでみて。
新規開店のレストランで食事しよう。思わぬツキをGET！
スポーツにラッキーあり。初めての種目ならやみつきに。
意見が通りやすい日。たまっていた本音を打ち明けるチャンス！
単独行動で運気アップ。食事のお誘いも見送るのがおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
考え過ぎは百害あって一利なし。直感を頼りにすること。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
イヤなことが続きそう……。でも笑顔があれば乗り切れる運。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
現金の用意を。ふらっと入ったお店に掘り出し物があるかも。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
後輩に振り回されるかも……。深追いせず、次に進もう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
友人との行動にツキあり。ただし買いものだけは避けるように。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
懐は豊かでも今日の買いものは後悔しそう。見るだけが◎。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
周囲への気配りを忘れないで。評判がグッとよくなるはず。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
穏やかな態度が周囲に好感を与えそう。静かにほほ笑んでみて。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
新規開店のレストランで食事しよう。思わぬツキをGET！
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
スポーツにラッキーあり。初めての種目ならやみつきに。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
意見が通りやすい日。たまっていた本音を打ち明けるチャンス！
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
単独行動で運気アップ。食事のお誘いも見送るのがおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)