元ボクシング世界ライト級王者で、タレントのガッツ石松さんが２日、肺炎のために亡くなったことが１１日、分かった。７６歳。インスタグラムで発表された。

インスタグラムにはガッツエンタープライズ名義で文書が発表。「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えて下さった皆様に心より深く感謝申し上げます」と記されている。

所属事務所はデイリースポーツの取材に、最近は療養が続いていたこと、最後の仕事は３月で、元ボクサーの大嶋宏成さんのジム開設セレモニーへの出席だったことなどを明かした。

ガッツさんは元ＷＢＣ世界ライト級王者として５度防衛するなど、日本ボクシング界をけん引。ガッツポーズはガッツさんが行ったことで命名されたのは有名。引退後は自民党公認で衆院選挙に出馬したことも。タレントとしても人気を博し、俳優にも挑戦。ハリウッド映画「ブラック・レイン」でヤクザ役で出演。テレビドラマ「北の国から」「おしん」などにも出演。「ＯＫ牧場」という言葉も広く浸透した。

【以下、全文】

弊社ガッツ石松が令和８年６月２日（７６歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。

葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、御供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせていただきます。今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。

多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を思い出していただければ幸いです。ＯＫ牧場！