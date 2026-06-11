マキロイもシェフラーも！『次世代フックグリップ』は、トップでグリップを親指に乗せないのが鉄則だった
ローリー・マキロイやスコッティ・シェフラーのグリップを見ると、左手はフック、右手はスクエアで握る、いわゆる“ぞうきん絞り”グリップが流行している。このグリップのトップでのポイントを、レッスンプロの森山錬氏に詳しく教えてもらった。
【連続写真比較】トップで人差し指の付け根でクラブを受け止める マキロイとシェフラーのドライバースイング
◇ ◇ ◇最近のPGAツアーのトッププロを見ると、左手のナックルが3個見えるフックグリップ、右手のナックルが1?2個見えるスクエアグリップで握る「次世代フックグリップ」が流行しており、スコッティ・シェフラーやローリー・マキロイも採用しています。このグリップは、両手のヒラの向きがそろう通常のフックグリップとは異なり、両手を絞るように握ることで手首を柔らかく使いやすくなるのが特徴です。今回は、この握り方におけるスイング中のポイントをお伝えします。まず、右手だけでクラブを持ち、直立したままボールを投げるように右手を上げてください。釣りのキャストや野球のボールを投げるイメージで、クラブを右手の中でバウンドさせてみましょう。右手を柔らかく使って背面側でヘッドを何度も上下動させます。8番や9番アイアンなら重さと長さがあり、感覚をつかみやすいと思います。最初は体の正面で行い、慣れてきたらトップのポジションで行います。ポイントは、クラブを右手の親指に乗せるのではなく、人差し指の付け根で受け止めることです。親指で受けてしまうと、うまくバウンドできませんし、ケガにつながる可能性もあります。また、右手下側3本指はしっかり握らずに、人差し指と親指でつまむように握るといいですよ。このバウンドドリルで切り返しの感覚をつかんだら、実際に両手でクラブを握り、フルショットでボールを打ってみてください。バウンド効果によってシャフトがしなり、飛距離アップにつながると思います。
■森山 錬もりやま・れん／1996年生まれ、東京都出身。「右手は悪者ではなく先生」をテーマにした右手主導理論がSNSで人気を集める。『Futako Golf Club』でアマチュアやプロを目指す学生を指導している。◇ ◇ ◇●マキロイ、シェフラーのグリップを分析！ 関連記事『シェフラー、マキロイ、フリートウッドが実践 「左手も右手もかぶせる」次世代グリップが飛距離アップに効果絶大！』を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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