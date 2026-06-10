薄いカーテンの裏側に身を隠しているペキニーズさん。『見つかっていない』と思い込んでいて…。まるで小さな子どものような勘違いが話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で15.3万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：薄いカーテンの裏に隠れる犬→『見つかっていない』と勘違いしていて…あまりにも愛おしい『ドジな光景』】

薄いカーテンの裏に隠れている犬→『見つかっていない』と勘違いして…

Xアカウント『@watabou_peki』に投稿されたのは、ペキニーズさんの可愛すぎる行動。

この日も、飼い主さんと共にお家で穏やかな時間を過ごしていたという「わた坊」くん。何気なくそのお姿を探すと…どうやら『かくれんぼ』が始まっていたようです。

あまりにも愛おしい『ドジな光景』に反響

薄い遮光カーテンの向こう側。ちょこんとお座りをして飼い主さんの方をじっと見つめていたというわた坊くん。

もちろん、飼い主さん側から見ると…カーテンから透けて良く見えるわた坊くんのお姿。

しかし、当の本犬は『完全に隠れられている』と勘違いしていたようで、どこか誇らしげ、得意げな表情を浮かべていたのだそう。

まるで小さな子どものような、ちょっぴりドジで微笑ましすぎる勘違いに飼い主さんのみならず、多くのユーザーが悶絶させられることとなったのでした。

この投稿には「アニメに出てくるオバケ」「かわいい」「可愛すぎｗｗ」「妖精さんかな」「表情がなんともいえない」「全力で見つけてないフリしたい」「上手く隠れてると思ってるのがまた可愛い」「完全にバレバレで可愛い」などのコメントが寄せられています。

天然でお茶目なペキニーズの男の子

2024年10月3日生まれのわた坊くんは、とってもお茶目で個性に溢れる男の子。その行動は時に飼い主さんを驚かせるほどにあざと可愛く、度々ユーザーを悶絶させてしまうほど。

お迎え当時からとっても表情豊かで、飼い主さんを翻弄するあざと可愛い表情はもちろんのこと、言葉がなくとも意思がヒシヒシと伝わってくるアンニュイな表情も魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすわた坊くんの日常は日々ペキニーズの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@watabou_peki」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。