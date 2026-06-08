「このゴールはマジで凄すぎるのよ」元なでしこエースも感嘆。21歳逸材の超絶ゴラッソ「エグいって谷川さん。身体全身が鞭のよう」
日本女子代表は６月６日、国際親善試合で南アフリカ代表とヤンマーハナサカスタジアムで対戦。５−０の完勝を収めた。
爽快なゴールラッシュで、なかでも話題を集めたのがチーム３点目だ。29分、敵陣左サイドでのスローインを収めた谷川萌々子が、前を向いてドリブルで前進。「相手ディフェンスのプレスがあまり来てなかったので」（谷川）と、思い切り良く右足を振る。GKが見送るしかない強烈なミドルシュートをぶち込んだ。
21歳逸材のゴラッソに、代表OGの永里優季氏も反応。自身のＸでゴールシーンの動画を引用し、「このゴールはマジで凄すぎるのよ」と感嘆。「エグいって谷川さん。身体全身が鞭のよう」と綴った。
永里氏はまた別の投稿で、47分の決定機が生まれた場面にも注目。長野風花の絶妙な縦パスをエリア内で受けた宮澤ひなたが折り返す。松窪真心が相手を引きつけ、空いたスペースに藤野あおばが飛び込む。
惜しくも藤野のシュートは枠を外れたが、なでしこＪの元エースは「長野さんのこのパスがセクシーすぎて これをずっと見たかった」という。そして「松くぼっちの本能的ニアへの動きだし」に100点の絵文字を添え、「これがあるからスペース空く。この動きが本能的であることが重要」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこ谷川萌々子が右足でズドン！ スタンドも騒然の超絶ゴラッソ！
爽快なゴールラッシュで、なかでも話題を集めたのがチーム３点目だ。29分、敵陣左サイドでのスローインを収めた谷川萌々子が、前を向いてドリブルで前進。「相手ディフェンスのプレスがあまり来てなかったので」（谷川）と、思い切り良く右足を振る。GKが見送るしかない強烈なミドルシュートをぶち込んだ。
永里氏はまた別の投稿で、47分の決定機が生まれた場面にも注目。長野風花の絶妙な縦パスをエリア内で受けた宮澤ひなたが折り返す。松窪真心が相手を引きつけ、空いたスペースに藤野あおばが飛び込む。
惜しくも藤野のシュートは枠を外れたが、なでしこＪの元エースは「長野さんのこのパスがセクシーすぎて これをずっと見たかった」という。そして「松くぼっちの本能的ニアへの動きだし」に100点の絵文字を添え、「これがあるからスペース空く。この動きが本能的であることが重要」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこ谷川萌々子が右足でズドン！ スタンドも騒然の超絶ゴラッソ！