「このゴールはマジで凄すぎるのよ」元なでしこエースも感嘆。21歳逸材の超絶ゴラッソ「エグいって谷川さん。身体全身が鞭のよう」

「このゴールはマジで凄すぎるのよ」元なでしこエースも感嘆。21歳逸材の超絶ゴラッソ「エグいって谷川さん。身体全身が鞭のよう」