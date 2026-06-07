第2子出産の西野未姫「1番野菜食べてくれる気がする」子どものための手作り炊き込みご飯披露「彩りよくて栄養たっぷり」「参考になります」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】元AKB48でタレントの西野未姫が6月6日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子出産の元AKB「愛情一杯で美味しそう」と話題の炊き込みご飯
西野は、「揚げてもスープでもダメ炊き込みご飯に入れるのが1番野菜食べてくれる気がする」と子どもの食事への試行錯誤についてつづり、タッパーに用意された料理の写真を投稿。にんじんや野菜、鮭などの具材を細かく刻んでお米と一緒に炊き上げた具だくさんな炊き込みご飯を披露している。
この投稿には「工夫されていて素敵なママ」「彩りよくて栄養たっぷり」「愛情一杯で美味しそう」「子育ての参考になります」「モグモグ食べてくれると嬉しいですね」などとコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の元AKB「愛情一杯で美味しそう」と話題の炊き込みご飯
◆西野未姫、手作りの炊き込みご飯披露
西野は、「揚げてもスープでもダメ炊き込みご飯に入れるのが1番野菜食べてくれる気がする」と子どもの食事への試行錯誤についてつづり、タッパーに用意された料理の写真を投稿。にんじんや野菜、鮭などの具材を細かく刻んでお米と一緒に炊き上げた具だくさんな炊き込みご飯を披露している。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「工夫されていて素敵なママ」「彩りよくて栄養たっぷり」「愛情一杯で美味しそう」「子育ての参考になります」「モグモグ食べてくれると嬉しいですね」などとコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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