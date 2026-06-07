リハーサルを終え、プシュっとアルコールをひと口。「ナオキ！ボンバイエ！」の声援に迎え入れられ、円陣代わりにもう一杯。2024年にEVIL STAGEの大トリを任され、昨年はSATAN STAGEのトップバッターを務めるなど、もはや＜SATANIC CARNIVAL＞でも大活躍のENTHが、今年もどんちゃん騒ぎにやってきた。

「ENTH、始めます！伝説作ろうぜ！」と歌い出したオープニングナンバーは「LOVE ME MORE」だ。もしかすると、下ネタ満載のコールで始まるこの歌も、ナオキ（G, Cho）とダト・ダト・カイキ・カイキ（B, Vo）がお尻をふりふりする姿も、一見快楽主義的に思えるかもしれない。しかし、「YEAHー！」と伸びていくロングトーンが次第に熱を帯びたがなり声に変わっていく様や、続く「Gentleman Kill」の内臓を震わせるタクミ（Dr）のビートからも読み取れる通り、一度蓋を開けば、ハナからケツまで本気な集団がENTHなのだ。

1秒前までじゃれていたかと思えば真剣な相貌で、真面目な話をした次の瞬間には「ENTHですけれども〜頑張ってやっていきまっっっしょう！」とちょけてみせる。ガチでふざけ、マジで遊ぶ。こんな精神に基づき、心のときめく方角へバンドワゴンを走らせてきた3人がつくり上げるからこそ、彼らの作品も徹頭徹尾自由。オーバードライブがかった裏打ちのギターを下地とするスカのリズムは、気づけば2ビートに移り、シンガロング必至の8ビートへ変容を遂げていく。

「いい感じで踊ってくださ〜い」なんて緩すぎるMCから一転、緩さの欠片もないリフとシャウトが飛来する「HANGOVER」も同様で、ぐんぐんとテンポを上げたかと思えば、タクミのチャーミングな歌声がふわりと会場に漂っていくのである。

「何者だ！1人ずつ名を名乗れ！」と武士さながらの問いかけから「……みんなもENTHか。今日の意気込みを言うわ。かます！お前らもENTHなんだから、かませ！」と投下されたのは「”EN”」。『HENT』『NETH』と、ENTHのアナグラムを用いたアルバムを編纂してきた3人が、満を辞して世へ放ったセルフタイトル『ENTH』の要所を担った1曲である。

シンプルなメロディックパンクに拘泥することなく、重く、深く、広く、音楽旅行を続けてきた彼らは、「伝説作ろうぜ！」とさらりと煽れるほどに「ENTHとは何者か？」という問いに対する回答を見つけつつあるのではないか。そう考えると「お前らもENTH！」なんて台詞が口を突いて出てくるのも納得だし、「＜SATANIC CARNIVAL＞は日本で1番のパンクのお祭りだと思ってるんだけど、そこに必要としてもらえていることを嬉しく思ってます。俺たちでENTH。今ここにいる全員がENTH。だったら、ここで1番のピーク作ろうぜ！」と「ムーンレイカー」へ雪崩れ込んでいくのも必然かもしれない。

自らが選び取った戦場で生き抜いていくことを宣言する「ムーンレイカー」の最中、両の手を掲げて熱唱するファンへ「何しにきた！」と投げかけ、真っ直ぐに客席を見つめる3人の表情は、“全力で生きているお前の声を聞かせてくれよ”と訴えかけているよう。そして、その要求はENTHのみならず、＜SATANIC CARNIVAL＞に集結した全てのバンドたちの思いとも共鳴するものだろう。「真似事や形式ばっかで飽きたよ。だから、真似事すんなよ！本物を探していきましょう」「サタニック、お前の目で本物を見つけろ！」と偽らざる魂の形を求めたENTH。

終盤を彩った「WHATEVER」の曲中、タクミがカッと鳴らした音を合図に、派手な演出や爆音が削ぎ落とされ、数秒の暗がりと静寂が訪れる。ロゴだけをバックに背負ったそのひとコマのひりつきは、彼らが嘘偽りのない人間であり続けてきたことを裏付けていた。

文◎横堀つばさ

撮影◎岸田哲平

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

@satanic_ent 【Real Time Recap Movie】 DAY 2 SATAN STAGE ENTH @enth.jp #サタニック ♬ オリジナル楽曲 - satanic_ent - satanic_ent

◾️セットリスト（SATAN STAGE）

1​. LOVE ME MORE

2​. Gentleman Kill

3​. SCUM DOGS FART

4​. HANGOVER

5​. BLESS

6​. “EN”

7​. Urge

8​. “TH”

9​. ムーンレイカー

10​. WHATEVER

11​. Will

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

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◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト