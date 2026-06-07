ユーザーが投稿した口コミや評価を基に、全国の飲食店の情報を提供している食べログ。今、SNS上ではそんな食べログLINEアカウントの送信ミスが大きな注目を集めている。「食べログのLINEから『test』来て草。絶対エンジニアが間違えて一斉送信したでしょ笑」とその模様を紹介したのはマルチクリエイター・エンジニアのこちさん（@cochi_wan）。



【写真】食べログのLINEに届いたメッセージには「test」の文字…

こちさんのスマホに通知された「test」という食べログからのLINE通知。通常、ユーザーに向けこのような送信がされることはないので、おそらくこれは食べログの担当者が誤送信してしまったのだろう。



こちさんに話を聞いた。



ーーこの送信をご覧になってどう思いましたか。



こち：最初は「うわ、担当者の方やっちゃったな」と思いました。LINEやSNSなどの運用をしていると、誰しも一度は想像したことがあるタイプのミスだなと思います。



投稿文では「エンジニア」と書いてしまいましたが、実際にはマーケティングや運用担当の方など、さまざまな可能性があると思います。



また、担当者の方を責めたい意図は全くなく、自分自身もエンジニアとして管理画面や各種サービスを扱うことが多いため、「明日は我が身だな…」という気持ちで見ていました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



こち：想像以上に多くの方に反応していただき驚きました。「送信してから気づいて全身に寒気がするあの感覚……」「こういうのを笑って許せる社会がいいよね」など、「あるある」として共感するコメントが多く印象に残っています。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「送信してから気づいて全身寒気がするあの感覚…」

「こういうのを笑って許せる社会がいいよね」

「LINEならマーケの人かもしれないですね汗。通数分の費用がかかるみたいで間違いならコスト的にもきついインシデントですね」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは企業公式アカウントからのこんな誤送信メッセージを受け取ったことはあるだろうか？



なお今回の話題を提供してくれたこちさんは京都・鴨川デルタにおける人々のすみ分け「鴨川デルタ勢力図」を作成したことで有名。鴨川をコンセプトにしたオリジナルグッズをSUZURIで販売しているので、ご興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）