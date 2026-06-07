日本代表に暗雲。主将の遠藤航が練習場に姿を現わすも…全体トレーニングには参加せず
北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイで合宿中の日本代表は現地６月６日、４日目のトレーニングを実施した。
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった遠藤航はモンテレイ入りして以来３日連続で練習を欠席。ホテルで別メニューとなっていたなか、この日は練習場に姿を現した。
だが、全体練習には参加せず、円陣がとけると、すぐに室内へ消えていった。オランダ戦までは現地時間であと８日。この状態では初戦でプレーするのは厳しいか。
日本代表に暗雲が立ち込めている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった遠藤航はモンテレイ入りして以来３日連続で練習を欠席。ホテルで別メニューとなっていたなか、この日は練習場に姿を現した。
だが、全体練習には参加せず、円陣がとけると、すぐに室内へ消えていった。オランダ戦までは現地時間であと８日。この状態では初戦でプレーするのは厳しいか。
日本代表に暗雲が立ち込めている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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