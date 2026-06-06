―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6696> トラースＯＰ 　東Ｇ 　 -13.33 　　6/ 4　　　1Q　　　　赤転
<9238> バリューＣ 　　東Ｇ 　 -12.07 　　5/29　本決算　　　　黒転
<2593> 伊藤園 　　　　東Ｐ 　 -10.59 　　6/ 1　本決算　　　-11.89
<7865> ピープル 　　　東Ｓ　　 -6.61 　　6/ 1　　　1Q　　　　赤縮
<4750> ダイサン 　　　東Ｓ　　 -4.92 　　6/ 2　本決算　　　-24.14

<6654> 不二電機 　　　東Ｓ　　 -2.66 　　6/ 4　　　1Q　　　-40.74
<8057> 内田洋 　　　　東Ｐ　　 -2.46 　　6/ 3　　　3Q　　　 35.53
<4707> キタック 　　　東Ｓ　　 -2.42 　　5/29　　上期　　　 13.11
<1928> 積水ハウス 　　東Ｐ　　 -2.38 　　6/ 4　　　1Q　　　 54.87
<3329> 東和フード 　　東Ｓ　　 -0.40 　　5/29　本決算　　　-20.56

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース