―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6696> トラースＯＰ 東Ｇ -13.33 6/ 4 1Q 赤転

<9238> バリューＣ 東Ｇ -12.07 5/29 本決算 黒転

<2593> 伊藤園 東Ｐ -10.59 6/ 1 本決算 -11.89

<7865> ピープル 東Ｓ -6.61 6/ 1 1Q 赤縮

<4750> ダイサン 東Ｓ -4.92 6/ 2 本決算 -24.14



<6654> 不二電機 東Ｓ -2.66 6/ 4 1Q -40.74

<8057> 内田洋 東Ｐ -2.46 6/ 3 3Q 35.53

<4707> キタック 東Ｓ -2.42 5/29 上期 13.11

<1928> 積水ハウス 東Ｐ -2.38 6/ 4 1Q 54.87

<3329> 東和フード 東Ｓ -0.40 5/29 本決算 -20.56



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース