[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(7-8位決定戦)第2戦](デンカS)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 71 内山翔太

DF 3 加藤徹也

DF 25 藤原奏哉

DF 34 藤原優大

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 8 白井永地

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 30 奥村仁

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

控え

GK 21 田代琉我

GK 23 吉満大介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 24 森璃太

DF 38 森昂大

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

MF 48 大竹優心

監督

船越優蔵

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 3 パク・ミンギュ

DF 15 家泉怜依

DF 17 内田瑞己

MF 11 青木亮太

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

MF 31 堀米悠斗

MF 35 原康介

MF 71 白井陽斗

FW 23 大森真吾

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 25 大崎玲央

DF 28 岡田大和

DF 50 浦上仁騎

MF 7 スパチョーク

MF 13 堀米勇輝

MF 16 長谷川竜也

FW 22 キングロード・サフォ

FW 40 佐藤陽成

監督

川井健太