新潟vs札幌 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(7-8位決定戦)第2戦](デンカS)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 25 藤原奏哉
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 21 田代琉我
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 38 森昂大
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 48 大竹優心
監督
船越優蔵
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 17 内田瑞己
MF 11 青木亮太
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
MF 35 原康介
MF 71 白井陽斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 28 岡田大和
DF 50 浦上仁騎
MF 7 スパチョーク
MF 13 堀米勇輝
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 40 佐藤陽成
監督
川井健太
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 25 藤原奏哉
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 38 森昂大
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 48 大竹優心
監督
船越優蔵
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 17 内田瑞己
MF 11 青木亮太
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
MF 35 原康介
MF 71 白井陽斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 28 岡田大和
DF 50 浦上仁騎
MF 7 スパチョーク
MF 13 堀米勇輝
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 40 佐藤陽成
監督
川井健太